La formation des FDS de la région de Diffa en matière de lutte contre la violence sexuelle et sexiste et de défense des droits de l'homme

L'insurrection de Boko Haram au nord-est du Nigeria et dans les pays voisins du Cameroun, du Tchad et du Niger a laissé plus de 10 millions de personnes déplacées en 2017 avec 1,8 millions de personnes déplacées au Nigeria et environ 155 000 Nigérians comme réfugiés. Le conflit a également entraîné la destruction massive des infrastructures de base, des infrastructures sanitaires et éducatives, des bâtiments commerciaux, des maisons privées et des actifs agricoles.

Dans la région de Diffa au Niger, les mesures de sécurité prises par le gouvernement en réponse à l'insurrection de Boko Haram ont entraîné le déplacement de plus de 200 000 personnes qui ont été coupées de leurs moyens de subsistance primaires. L'accès aux services socio-économiques tels que l'éducation, la santé, l'eau propre et potable, ainsi que les marchés locaux et transfrontaliers ont été sérieusement affectés. La sécurité communautaire, la cohésion sociale et la résilience, ainsi que les droits de l'homme sont compromis, ce qui entrave la paix, la sécurité et le développement de la région.

Afin d’élaborer une approche commune et régionale de stabilisation, une conférence des gouverneurs du bassin du lac Tchad sur la consolidation de la paix, la prévention, la stabilisation et la coopération régionale a eu lieu début mai 2018 à Maiduguri. Le deuxième forum des gouverneurs a eu lieu à Niamey du 16 au 18 Juillet 2019. En prélude à ce forum il a été organisé un pré-forum des jeunes et des femmes des 4 pays du bassin du lac Tchad qui a eu lieu à Niamey du 18 au 20 Juin 2019.

C’est dans ce cadre, qu’une mission de formation des Forces de Défense et de sécurité intérieure et la Force Mixte de maintien de la paix, notamment en matière de lutte contre la violence sexuelle et sexiste et de défense des droits de l'homme a été conduite à Diffa.

Pendant trois (3) jours, une équipe du PNUD Niger a entretenu les forces de défense et de sécurité sur des thématiques liées aux violences basées sur le genre principalement les violences sexuelles et sexistes et la défense des droits de l'homme.

Les Forces de défenses et de sécurité ont suivi avec une attention particulière cette formation et ont affirmé avoir tiré les meilleurs profits.

A l’issue de la formation, les FDS de la région ont été outillés sur les violences sexuelles et sexiste et la défense des droits de l’Homme.

Notons que cette formation tombe à point nommé quand on sait que les FDS de la région du bassin du lac Tchad sont toujours sur le théâtre des opérations et sont confrontés à des cas similaires.

La mission a assisté dans un premier temps à une séance de briefing avec les autorités locales et les personnes ressources pour cadrer le contenu des consultations et les résultats attendus.