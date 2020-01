L’accès humanitaire dans la région de Tillabéri, Niger - Décembre 2019

François Grünewald, Ibrahim Niandou

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

UNE SÉRIE DE CRISES COMPLEXES ET EMBOÎTÉES DANS DES ESPACES TRANSFRONTALIERS

Les crises propres au Niger et aux pays qui l’entourent et déploient leurs « métastases » sur le Niger créent un contexte particulièrement sensible. Ce pays est en effet entouré de pays fortement tourmentés avec de forts potentiels de contagion. La présence de groupes armés non étatiques (GANE : concept englobant une gamme large d’acteurs de la violence) devient de plus en plus prégnante dans toutes les zones frontalières et commence à être profondément ressentie dans les régions de Tillabéri et de Tahoua (zones de contact avec le Mali et le Burkina Faso). Cette croissance de la violence et l’extension de la présence des GANE sur le territoire nigérien inquiètent fortement les autorités qui voient un risque de plus en plus fort de perte de contrôle de ces territoires et des populations qui les habitent.

*LES ENJEUX DE L’ACCÈS

Contraintes sécuritaires : Pour l’instant, les personnels humanitaires n’ont pas été ciblés par les GANE, sauf dans le cadre d’enlèvements d’Occidentaux. Pour les acteurs humanitaires les principaux risques sont essentiellement liés aux mouvements sur le terrain et aux moyens de transport mobilisés pour ces déplacements qui peuvent attirer bandits à la recherche de biens à voler et groupes armés qui cherchent à renflouer leurs stocks ou leurs moyens logistiques (vols de véhicules). La multiplication des incendies des écoles, dont certaines soutenues par des programmes d’aide, demandera à être analysée en détail : ciblage d’une activité non acceptée ou ciblage de représentation de l’État ? En tout cas, ces développements montrent combien le suivi de la situation sécuritaire est essentiel.

Contraintes politiques : Si les autorités nigériennes font montre de beaucoup de compréhension face aux besoins des acteurs humanitaires, la situation sécuritaire s’est tellement détériorée depuis deux ans qu’un état d’urgence a été mis en place depuis lors, régulièrement renouvelé et accompagné d’une imposition d’escortes par les autorités. Ceci entraîne régulièrement des efforts de négociation durant lesquels humanitaires et autorités nigériennes tentent, grâce à un fort travail via les approches CIMCoord d’OCHA, de trouver des solutions malgré des difficultés de communication entre les niveaux décisionnaires et opérationnels. Reste que dans les zones les plus difficiles, mais où les besoins sont importants, les autorités et forces de sécurité locales ont pour l’instant des difficultés à trouver d’autres solutions que l’interdiction temporaire de circulation des humanitaires vers et dans ces hot spots. Entre la multiplication des attaques, les pressions diplomatiques et les enjeux de respect du DIH et de la réponse aux besoins des populations, la marge de manœuvre des autorités nigériennes est assez étroite. Ces interdictions sont heureusement réversibles grâce au dialogue, comme on le voit depuis peu avec la réouverture des axes de Niamey vers les différentes sous-préfectures de Tillabéri et, progressivement, vers des localités situées plus à l’intérieur des terres. La vigilance et le dialogue doivent rester permanents.

Contraintes d’accès physique et de logistique : Même si elle est relativement proche de Niamey et dotée d’infrastructures routières clés sur la route commerciale vers le Mali, la zone comprend des territoires assez difficiles d’accès, notamment durant la saison des pluies. On notera avec inquiétude le fait que la saison des pluies n’a pas entraîné d’arrêt des opérations de grande ampleur du côté des groupes armés maliens.

Contraintes internes aux organisations : Selon certaines ONG interrogées, ce sont des contraintes de procédures internes de sécurité des organisations qui entraînent des blocages, facteur renforcé par les mesures dites de due diligence et les nouveaux contrôles liés à l’imposition des lois antiterroristes. Les capacités d’analyse des crises et de connaissance approfondie des acteurs de la violence et de leur histoire (institutions et personnes) sont souvent limitées par le peu d’ancrage sur les terrains où il devient de plus en plus difficile de se déplacer et d’observer en direct ainsi que par le manque de profondeur historique et relationnelle sur les contextes (la rotation dans les équipes est, selon des interlocuteurs nigériens, une des principales raisons expliquant la faible connaissance des contextes).

Accès de la population aux services de base : Si les attaques contre les populations civiles n’ont pas encore atteint le niveau de gravité observé au Mali ou au Burkina Faso, il importe d’être extrêmement attentif aux évolutions possibles. Déjà, les chefs traditionnels commencent à être ciblés de façon de plus en plus souvent. Pour les populations, les effets de l’état d’urgence sont assez rudes : les entraves aux mouvements (des troupeaux, vers les marchés, voire vers les lieux où sont implantés les services de base) qui découlent de cet état d’urgence posent des problèmes importants car ils se combinent aux dynamiques d’intimidation des GANE qui sont en train de se mettre en place.

La protection par l’acceptance des populations ou par la tolérance des groupes armés : Face à des acteurs de la violence ancrés dans les tissus sociaux, l’acceptance des acteurs de l’aide par la population est souvent une des voies essentielles pour sécuriser accès et présence des ONG. Le facteur affaiblissant ici cette composante de la stratégie d’accès est la peur qui tend à s’étendre au sein de la population face à la présence des acteurs de la violence au sein même des villages. De facto, cette composante classique des stratégies d’accès et de gestion de la sécurité mises en place dans d’autres contextes humanitaires classiques ne garde qu’une partie de son opérationnalité dans de nombreux contextes de violence de la sous-région. Nous sommes ici face à des situations où les groupes armés peuvent tolérer la présence des acteurs de l’aide s’ils y trouvent quelque intérêt, ou si l’aide n’est pas perçue comme une menace face à leurs agendas.

RECOMMANDATIONS

Certaines des recommandations présentées ci-dessous restent assez classiques par rapport à ce qui peut être fait dans cette bande saharo-sahélienne et notamment sur cette frontalière entre Mali, Niger et Burkina Faso car de nombreux problèmes d’accès sont similaires ou évoluent de la même manière dans toute la sous-région (même si d’autres sont évidemment assez spécifiques au contexte nigérien et de Tillabéri en particulier).

Les recommandations sont organisées en trois parties :