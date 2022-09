Initiative Conjointe de Suivi des Marchés (ICSM) Niger/Août 2022

INTRODUCTION

Cette fiche d’information présente les premiers résultats de la phase pilote de l’Initiative Conjointe de Suivi des Marchés (ICSM). Elle fournit un aperçu des écarts de prix et des médianes pour les principaux biens non alimentaires dans les zones évaluées. Les facteurs expliquant les ruptures de stocks et indisponibilités de produits auxquelles font face les marchés sont également étudiés.

Les bases de données nettoyées et les fiches techniques sont disponibles sur le Centre de Ressources REACH et partagées via la liste de contacts du Multisectoral Cash Working Group (MSCWG).