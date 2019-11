Guide de l'assainissement total pilote par la communauté (ATPC) au Niger, édition 2019

INTRODUCTION

Le taux de défécation à l’air libre au plan national est de 70,8% en 2018 tandis que le taux d’accès théorique à l’eau potable en milieu rural est de 46,31% (Source : Rapport sur les indicateurs du MH/A 2018).

Pour relever ces défis, le Gouvernement du Niger a adopté en 2017 le Plan de Développement Economique et Social (PDES) 2017-2021 qui intègre notamment en ses axes 2, 3 et 5 la phase 1 du Programme Sectoriel Eau, Hygiène et Assainissement (PROSEHA) pour la période 2016-2030, aligné aux Objectifs du Développement Durable (ODD 6).

Le PROSEHA adopté le 9 mai 2017 par le Gouvernement, comporte cinq (5) sousprogrammes dont celui dédié à l’Hygiène et à l’Assainissement qui a pour objectif « d’ici à l’horizon 2030, d’assurer l’accès de tous, dans des conditions équitables, à des services d’assainissement et d’hygiène adéquats, de mettre fin à la défécation en plein air, en accordant une attention particulière aux besoins des femmes et des filles et des personnes en situation vulnérable, et de réduire de moitié la proportion d’eaux usées non traitées ».

Aussi, le sous-programme Hygiène et Assainissement accorde une place de choix à l’arrêt de la défécation à l’air libre au Niger à l’horizon 2030. A cet effet, l’approche Assainissement Total Piloté par la Communauté (ATPC), introduite au Niger depuis 2009, a été retenue comme démarche à mettre en œuvre.

L’ATPC est une approche participative qui vise à amener une communauté à analyser ses conditions de vie et à prendre collectivement conscience des effets néfastes de la Défécation à l’Air Libre (DAL) sur la santé, la dignité, la sécurité, l’économie, l’environnement et à en décider de sa gestion à travers l’instauration de normes sociales, la construction et l’utilisation de latrines hygiéniques.

Cependant cette approche est diversement mise en œuvre par les différents intervenants ; ce qui constitue un handicap à l’efficacité et à la synergie des actions, nécessaires à l’atteinte de l’objectif Fin de défécation à l’air libre au Niger.

Partant de ce constat, il s’avère nécessaire d’harmoniser les interventions en matière de mise en œuvre de l’approche ATPC à travers un guide consensuel de référence destiné principalement aux animateurs de mise en œuvre de l’approche ATPC et qui doit être utilisé par tous les acteurs intervenant dans le sous-secteur (ONG, Services techniques, projets/programmes, autorités administratives et coutumières, élus, etc.).

Le guide est élaboré en conformité avec des dispositions des Plans Locaux de l’Eau et de l’Assainissement (PLEA) des communes qui prennent en compte la Gestion de l’Hygiène Menstruelle (GHM).

Il est structuré en trois (3) parties : i) Cadre formel de coordination, ii) Démarche de mise en œuvre de l’ATPC et iii) Renforcement des Capacités. Ce Guide est accompagné d’un document annexe constitué de Fiches techniques de mise en œuvre qui sont :