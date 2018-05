GP20 - 20e anniversaire des Principes directeurs PDIs, Niger: Mise à jour, avril 2018

NIGER: Compte-rendu des activités menées par le Cluster Protection en collaboration avec le mandat de la Rapporteuse spéciale sur les droits de l’homme des personnes déplacées dans leur propre pays dans le cadre du 20ème anniversaire des Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays

NIGER:

L’évolution du contexte nigérien en matière de déplacement interne

Le Niger est actuellement confronté à une crise de déplacement grandissante de part et d’autre de ses frontières avec le Mali et le Nigéria. L’insécurité persistante au sein et entre les pays frontaliers du Bassin du Lac Tchad, liée aux attaques menées par Boko Haram, a entraîné des déplacements forcés de population, tant transfrontaliers qu’à l’intérieur des pays. Au Niger, ces déplacements sont majoritairement concentrés dans la région de Diffa, où, au 31 octobre 2017, on dénombrait 129 015 personnes déplacées internes. Ces personnes sont exposées à divers risques en matière de protection, y compris le manque de documents d'identité, protection de l’enfance et VBG et un accès lim ité aux services sociaux de base. Avec les déplacements prolongés, d’autres problématiques, telles que l’accès au logement, à la terre et à la propriété, pourraient apparaitre dans le cadre de la recherche de solutions durables pour ces déplacés.

La sécurité dans les régions de Tillabéri et Tahoua continue de se détériorer quotidiennement. Fin janvier 2018, pour la première fois, des personnes se sont déplacées dans la région de Tillabéri. Au jour d’aujourd’hui, plus de 10 000 personnes seraient déplacées i nternes dans la région de Tillabéri.

ENGAGEMENT NATIONAL:

Engagement des autorités et des autres acteurs en matière de protection des personnes déplacées internes

Sur invitation du Gouvernement nigérien, la Rapporteuse spéciale sur les droits de l’homme des personnes déplacées dans leur propre pays, Cecilia Jimenez-Damary, s’est rendue en visite officielle au Niger du 19 au 24 mars 2018 afin d’examiner la situation des personnes déplacées dans le pays. Son rapport, et les recommandations y afférant, seront présentés au Conseil des droits de l’homme à Genève en juin 2018

Suite à cette visite, et à l’occasion du 20ème anniversaire des Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l ’intérieur de leur propre pays, le Cluster Protection a organisé une série d’ateliers sur lesdits Principes, en collaboration avec le mandat de la Rapporteuse spéciale. Ces différentes sessions avaient pour objectifs de donner plus de visibilité à la situation de déplacement interne au Niger, de disséminer les Principes directeurs auprès d’audiences variées, de promouvoir une compréhension commune de ces Principes et de favoriser leur application pratique pour une meilleure protection des personnes déplacées internes, mais également en vue de prévenir e t résoudre les déplacements. Les partenaires du Cluster protection continuent de plaider activement en faveur de l’application des Principes dir ecteurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays et pour la transposition de la Convention de Kampala dans le droit national, dont on célèbrera le 10ème anniversaire en 2019.