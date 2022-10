Évaluation satellitaire des inondations de septembre 2022 - Région de Niamey, Niger

INTRODUCTION

Le Niger est l’un des pays sahéliens qui subit le plus les effets graves du changement climatique, tels que les sécheresses et les inondations. Entre juillet et août 2022, plus de 81 000 personnes ont été ainsi touchées par les inondations, dont plus de 10 000 à Tillabéri et 791 à Niamey1. Les cycles fréquents d’inondation jouent également sur la capacité des populations affectées à répondre à leurs besoins de base, en particulier leurs besoins alimentaires. Au cours de la même période, plus de 330 hectares de cultures ont été inondés et 620 têtes de bétail ont été décimées à travers le pays.

Face aux risques croissants d’inondation au Niger, la communauté humanitaire se positionne pour anticiper les chocs climatiques spécifiques, tels que les inondations ou les sécheresses, de manière à en atténuer l’impact sur les populations affectées. Pour accompagner les acteurs humanitaires, tout en s'alignant sur le plan triennal de contingence sur les inondations (2023-2026) du gouvernement du Niger, IMPACT a mené une analyse satellitaire des inondations dans la région de Niamey, à la date du 5 septembre 2022. Niamey a été selectionné pour cette analyse pilote en raison des importantes pluies de fin août et début septembre.

Le but de cette analyse n'est pas de dupliquer les données existantes sur les risques d'inondation, mais de fournir une analyse localisée sur l'agglomération urbaine de Niamey.

Trois périodes ont été sélectionnées pour une analyse comparative des inondations