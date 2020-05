Evaluation protection : accès à l’information, aux services de base et à la documentation Région de Diffa, Niger, Février 2020

REACH a conduit une évaluation de la situation en matière de protection des populations affectées par la crise du Lac Tchad vivant dans la région de Diffa entre le 10 et le 26 février 2020. Cette évaluation a été réalisée en coordination avec le cluster protection de Niamey, le Groupe de Travail Protection (GTP) de Diffa et les sous-clusters protection de l’enfance (PE) et violences basées sur le genre (VBG).

Elle a été financée par the Office of U.S. Foreign Disaster Assistance (OFDA), et mise en place avec le soutien du Conseil danois pour les réfugiés (DRC) et la fondation italienne Cooperazione Internazionale (COOPI). Elle vise à fournir une vue d’ensemble de la situation en matière de protection de la population déplacées (personnes déplacées internes (PDI) et réfugiés) dans la région de Diffa afin d’adapter la réponse humanitaire.

L’évaluation a couvert 162 sites et 1 camp (Sayam Forage) dans 10 communes : Bosso, Chétimari, Diffa, Foulatari, Goudoumaria, Gueskerou, Kablewa, MaïnéSoroa, N’Guigmi et Toumour. Une méthodologie mixte a été adoptée incluant un volet quantitatif et un volet qualitatif. Des entretiens ont été effectués avec 478 informateurs clés (IC), sur la base de trois questionnaires distincts. Tout d’abord, dans chaque site un questionnaire sur la situation générale en termes de protection a été soumis à deux IC : un réfugié et un PDI. Ensuite, toujours dans chaque site, un IC a été enquêté à partir d’un questionnaire sur la PE et les VBG.

Enfin des entretiens auprès de 41 IC ont eu lieu, portant sur un questionnaire spécifique aux mécanismes de référencement. Pour le volet qualitatif, un total de 56 groupes de discussions ont été réalisés dans 10 communes avec 6 groupes de discussions distincts par commune (femmes PDI / Hôtes - Hommes PDI / Hôtes - filles PDI - garçons PDI)

. Les résultats doivent être considérés comme indicatifs et non représentatifs de la situation dans les sites évalués.

Des fiches d’informations (4) ont été réalisées afin de présenter les résultats quantitatifs principaux de cette évaluation.

Cette fiche présente les conditions d’accès à l’information, aux services de base et à la documentation de la population affectée dans 162 sites dans lesquels 275 IC ont été interrogés.