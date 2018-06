Evaluation Multisectorielle RRM : Site de Takanchalok (département d’Ayorou) Rapport N° 01/2018/RRM/DRC

Date d’évaluation : Du 09 au 10 avril 2018 Zone d’évaluation: Site de Takanchalok, commune rurale d’Inates, département d’Ayorou, région de Tillaberi Localisation : Le site évalué (Takanchalok) se trouve à environ 5 km au nord Est du village de Tangouchmane et environ 45 km d’Ayorou en allant vers Inates.

Coordonnées GPS : N 15,01394 ; E 01,15881

Mouvement de population:

Le site, objet de la présente évaluation accueille des populations déplacées des villages et campement nigériens comme Hagaye peulh et Hagaye touaregs et Takka. On y retrouve également des refugiés maliens installés sur le site. Ces réfugiés proviennent de Amellola, Tintazane, Tidinbawen. Ils sont essentiellement composés des Touareg et Peulhs. Ils affirment avoir quitté leurs localités d’origine du fait des menaces des groupes armés. Les déplacements, qui sont donc des déplacements préventifs, ont commencé pour les premières vagues à partir du 6 mars jusqu’au derniers qui sont arrivés sur le site le 6 avril 2018. Ils sont à leur premier déplacement que ce soit pour les réfugiés ou les déplacés internes. Ils se sont déplacés avec leur bétail vers des zones plus sures où des opportunités en terme des pâturages et eau sont offerts. Ce qui explique le choix du site Takanchalok (mare permanente) aux environs duquel plus de 300 ménages vivent de part de d’autre de la mare.

Chocs : Les menaces et la crainte des représailles des assaillants circulant sur des motos sont les principales raisons qui ont obligé les habitants de ces différents villages à abandonner leurs localités d’origines. Ces dernières servent de base arrière aux assaillants.