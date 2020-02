Evaluation en Abris et biens non-alimentaires dans la région de Diffa - février 2020

RESUME

La région de Diffa au Niger est marquée par une vaste crise de déplacement prolongée depuis 2013. Les actions de groupes armés non étatiques contribuent à cette crise de déplacement massive. Malgré une stabilisation de la situation sécuritaire en 2018, la région a été victime d’une recrudescence des incidents sécuritaires par des groupes armés non étatiques depuis 2019, aggravant la situation pour des populations déjà très vulnérables. Ainsi, en 2019, 268 incidents sécuritaires ont eu lieu dans la région. En conséquence, le nombre de personnes déplacées a augmenté en 2019 dans la zone, et on dénombre aujourd’hui 260 353 personnes déplacées, parmi lesquelles 119 541 réfugiés, 109 404 personnes déplacées internes (PDI), 29 954 retournés et 1 454 demandeurs d’asile. Ces populations habitent pour la plupart des sites spontanés éparpillés dans la région de Diffa.

La majorité d’entre eux a quitté son village d’orgine il y a plus d’un an et a l’intention de rester dans sa localité de résidence actuelle, au moins sur le moyen terme. Ce contexte a généré une pression croissante sur les services de base et les ressources dans les localités habitées par les déplacés, ainsi que dans les villages situés autour de ces sites, y compris dans le secteur des abris et des biens non alimentaires (ABNA).

S’il est largement reconnu par la communauté humanitaire qu’il existe des besoins considérables en ABNA, on constate un manque d’informations sur la situation et les besoins actuels dans les sites de déplacés, ainsi que sur l’expérience des bénéficiaries vis-à-vis de l’assistance reçue. Les dernières données représentatives au niveau départemental dans le secteur ABNA ont été collectées en juillet 2018.

Dans ce contexte, cette évaluation fournit un aperçu de la situation et des besoins en ABNA, des stratégies d’adaptation mises en place par les ménages pour combler leurs manques en matériaux d’abris et en BNA, ainsi que des expériences et des préférences en termes d’assistance, dans les sites de déplacés de la région de Diffa. Elle permet également de suivre l’évolution de la situation dans la région en termes d’abris et BNA, alors que la recrudescences des attaques par les groupes armés de la région en 2019 a fragilisé une population déjà très vulnérable. L’évaluation, effectuée dans le cadre du Groupe de travail abris et biens non alimentaires (GT ABNA), a été financée par l’Office of U.S. Foreign Disaster Assistance (OFDA).

Dans l’objectif d’informer la réponse à la crise humanitaire dans la région, particulièrement dans le secteur des ABNA, l’évaluation a généré des résultats représentatifs au niveau communal selon un niveau de confiance de 95% avec une marge d’erreur de 9%. Les résultats sont basés sur 1 140 enquêtes ménages et 203 entretiens avec des informateurs clés menés du 6 au 28 novembre 2019, ainsi que 18 groupes de discussion (GD), effectués entre le 11 et le 19 novembre 2019. Les résultats permettent de tirer les conclusions suivantes :

La situation et les besoins en abris

La situation en termes d’abris dans la région est préoccupante. En effet, 46% des ménages dans les sites enquêtés vivent dans des abris dans un état mauvais ou sévère : En outre, 78% des ménages déclarent habiter dans des abris qui ont été endommagés au cours des 3 derniers mois, et 48% d’entre eux sont incapables d’effectuer les réparations nécessaires. Enfin, 58% des ménages occupent des abris sans structure solide.

La région de Diffa a un climat particulièrement rigoureux, notamment avec de fortes chaleurs et des précipitations importantes pendant la saison des pluies. Dans ce contexte, la fragilité des abris et les difficultés des ménages à les renforcer ou les entretenir constituent des problèmes majeurs. Ainsi, 24% des ménages déplorent le manque de confort thermique de leur abri, aussi bien face à la chaleur que durant la saison fraîche. Les intempéries sont par ailleurs identifiées par les ménages comme la principale cause des dégâts des abris, mais également comme la principale conséquence liée à ces dégâts. Soixante-dix-neuf pour cent (79%) des ménages voient leurs abris subir des fuites pendant les pluies. Enfin, 19% des ménages vivant dans des abris de la région de Diffa sont concernés par le manque de résistance au vent.

Compte tenu du pourcentage élevé de ménages vivant dans des abris endommagés et les risques sécuritaires et sanitaires auxquels ils font face, il apparaît nécessaire de considérer la durée de vie limitée des matériaux utilisés pour construire les abris via un suivi régulier ainsi que leur renouvellement fréquent. Ceci est d’autant plus important si l’on considère que la quasi-totalité des ménages déplacés vivant dans les sites enquêtés y sont installés depuis plus d’un an (83%) et 96% des ménages tous statuts confondus n’ont pas d’intention de déplacement dans l’année à venir.

De plus les ménages manquent de place au sein des abris. En effet, la surface moyenne des abris est de 30m2 alors que les ménages comptent dans les sites évalués de la région de Diffa 7 personnes en moyenne. Dans un contexte ou 11% des ménages hébergent en plus des personnes déplacées, l’espace estimé est en moyenne de 4,1m2 par personne, soit à peine plus que les standards Sphère (3,5m2 p.p.) . En conséquence, des membres du ménage sont obligés de dormir dehors, en particulier les garçons adolescents. Ces derniers sont alors plus exposés aux intempéries et à l’insécurité évoquées précédemment. En outre, en accord avec les tendances dans le reste du pays, plus d’un tiers des ménages comptent au moins une femme enceinte ou allaitante. D’une part, les femmes enceintes ou allaitantes sont plus vulnérables aux risques sanitaires causés par le manque d’étanchéité et d’isolation des abris. D’autre part, cette situation pourrait entraîner une augmentation continue de la taille des ménages, et contribuer à diminuer l’espace disponible par personne dans les abris de la région de Diffa. Afin de garantir un espace suffisant pour l’ensemble des personnes hébergées dans les abris dans un contexte de croissance démographique continue, l’assistance apportée devrait assurer des abris suffisamment grands et en nombre adaptés.