Evaluation en Abris et Biens Non-Alimentaires dans la Région de Diffa - Décembre 2018

Introduction

La région de Diffa au Niger est affectée par une crise de déplacement vaste et prolongée depuis 2013. La violence dans la zone du Lac Tchad a entraîné le déplacement de plus de 250 000 personnes, dont 129 015 personnes déplacées internes (PDI), 108 470 réfugiés et 14 820 retournés10, habitant pour la plupart dans des sites spontanés éparpillés dans la région de Diffa, appelés ici « sites DREC ». La majorité d’entre eux a quitté son village d’orgine il y a plus d’un an et a l’intention de rester dans sa localité d’installation actuelle au moins à moyen terme.11 Ce contexte a généré une pression croissante sur les services de base et les ressources dans les localités habitées par les déplacés, ainsi que dans les villages situés autour de ces sites. Cette pression a également touché le secteur des abris et des biens non-alimentaires (ABNA). Selon l’Aperçu des Besoins Humanitaires 2018, « les besoins subsistent et la nécessité de proposer des habitats plus résilients aux ménages se présente du fait de la durée de leur séjour sur les sites ».

Tandis que la communauté humanitaire a reconnu qu’il y avait des besoins considérables en ABNA, on contstate un manque d’informations sur la situation et les besoins actuels dans les sites DREC et les villages environnants, ainsi que sur les retours des bénéficiaires vis-à-vis de l’assistance reçue. La dernière collecte de données représentatives au niveau régional dans le domaine des ABNA remonte à septembre 2016.13 Deux ans plus tard, un besoin important d’avoir un aperçu mis à jour de la situation en termes d’abris et de biens non-alimentaires (BNA) se fait sentir. De plus, la région présente un manque particulier d’informations sur les expériences et les préférences en termes d’assistance en ABNA, ainsi que le besoin d’une compréhension approfondie des perceptions et des tendances sous-jacentes qui pourraient aider à contextualiser des données quantitatives.

A cette fin, REACH a réalisé une évaluation sur la situation, les besoins et l’assistance en ABNA dans les sites de déplacés et les villages situés dans un rayon de cinq km autour de ces sites. L’évaluation, effectuée dans le cadre du Groupe de Travail Abris et Biens Non-Alimentaires (GT ABNA), a été financé par l’Office of U.S. Foreign Disaster Assistance (OFDA) et a bénéficié du soutien de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) et d’International Rescue Committee (IRC).14 L’évaluation tend à la production de résultats quantitatifs et qualitatifs avec l’objectif de fournir une vue d’ensemble de la situation et des besoins en termes d’ABNA des populations affectées par la crise de déplacement dans la région de Diffa, afin d’informer la planification de la réponse humanitaire. Plus spécifiquement, l’évaluation vise à évaluer la situation actuelle ainsi que les besoins en termes d’ABNA, à discerner les disparités entre les différents départements affectés par la crise et à identifier les expériences des bénéficiaires des interventions en ABNA.

Après une explication de la méthodologie, ce rapport présente les résultats de l’évaluation selon les sections suivantes :