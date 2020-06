Evaluation Eau, Hygiène et Assainissement (EHA) Fiche de présentation des résultats pour les personnes non déplacées Sites de déplacés de la région de Diffa, Niger, juin 2020

INTRODUCTION

La région de Diffa fait face à une crise de déplacement prolongée depuis 2013. L’insécurité dans la zone ainsi que des conditions climatiques difficiles contribuent chaque année à d’importants mouvements de populations dans la région, en provenance des pays frontaliers, mais aussi internes. En avril 2020, le nombre de personnes déplacées dans la région de Diffa était de 265 617 (102 726 personnes déplacées internes (PDI), 126 492 réfugiés, 34 300 retournés et 2 099 demandeurs d’asile). L’importante concentration de populations, souvent très vulnérables, constitue un enjeu de taille pour les acteurs humanitaires, notamment pour prévenir les risques épidémiques.

Dans le contexte spécifique à l’apparition du COVID-19, mais plus généralement à d’autres maladies transmissibles, les installations et les pratiques des population en EHA sont des éléments clés de la lutte contre leur propagation. Cette évaluation a pour but de fournir des informations essentielles à la réponse humanitaire de ce secteur

MÉTHODOLOGIE

La collecte de données s’est déroulée du 25 au 29 mai 2020. Suite aux restrictions de mouvement liées au risque de propagation du COVID-19, la collecte de données a été réalisée à distance; 313 enquêtes via des échanges téléphoniques avec des informateurs clés (IC) ont ainsi pu être réalisées. Ces enquêtes ont permis d’obtenir des informations au niveau de 124 sites de déplacés et un camp de réfugiés, dans les 12 communes de la région de Diffa. Les IC représentent par ailleurs différentes communautés. Ainsi, 100 IC ont pu être interrogés pour représenter les personnes non déplacées, 91 pour les personnes réfugiées, 102 pour les déplacés internes et 20 pour les retournés. Les données obtenues sont indicatives et fournissent un aperçu de la situation des communautés dans les sites de déplacés de la région de Diffa en termes d’eau, d’hygiène et assainissement, ainsi que sur leur perception de la crise COVID-19. La présente fiche renseigne sur les résultats obtenus au niveau des IC non déplacés.