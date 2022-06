Évaluation de la situation humanitaire dans la zone des trois Frontières | Niger, Tillabèri, Ayerou - HSM | 2022 - janvier 2022 Fiche Focus

Contexte & méthodologie

Depuis le début de la crise sécuritaire au Mali en 2012, la zone frontalière entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, dite zone des trois Frontières, est caractérisée par un climat d’insécurité du fait de la présence de groupes armés non étatiques (GANEs), de la montée de la criminalité et des tensions intercommunautaires.

L’accès des acteurs humanitaires aux populations affectées est limité dans certaines localités en raison de la situation sécuritaire, du mauvais état des infrastructures et des conditions géographiques difficiles. Afin de pallier le manque d’informations sur ces localités frontalières, REACH, en collaboration avec les structures de coordination humanitaires, a mis en place un suivi bimestriel de la situation humanitaire dans les départements situés dans la zone frontalière entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger.

Ce suivi a pour objectif de donner un aperçu de la sévérité relative des besoins multisectoriels entre les zones géographiques et de leur évolution. L’ensemble des produits liés à cette évaluation est disponible sur le Centre de Ressources de REACH.

Suite à des mouvements de populations en 2021, le site de Ayerou a été choisi comme zone d’étude pour cette fiche focus. Les données ont été collectées via quatre groupes de discussion (FGD, de son acronyme en anglais « Focus Group Discussion »).

Les FGD ont permis de collecter des informations qualitatives sur les besoins humanitaires multisectoriels des personnes déplacées internes (PDI) et de la population hôte à Ayerou au cours du mois de janvier 2022. Au total, quatre (4) FGD non mixtes ont été menées à la fin du mois de janvier 2022, dont deux (2) FGD comprenant respectivement six (6) femmes PDI et huit (8) hommes PDI et les deux FGD restants comprenant respectivement huit (8) femmes et six (6) hommes provenant de la population hôte d’Ayerou.

La thématique des discussions était les besoins en termes de sécurité alimentaire et moyens de subsistance de la population hôte et des PDI dans leur localité actuelle, Ayerou.

Les résultats présentés dans ce produit doivent être considérés comme indicatifs.

Contexte déplacement

La détérioration du climat sécuritaire dans la région de Tillaberi et en particulier dans la commune d’Inates, est marquée par la recrudescence des activités des GANEs. Ces derniers continuent d’impacter la population en provoquant des mouvements importants de population vers les zones plus sécurisées de la région.

Depuis le mois de Mars 2021, suite aux incursions et aux attaques constantes des GANEs, la situation sécuritaire dans la commune s’est nettement détériorée et la population s’est retrouvée en situation de vulnérabilité élevée. Par conséquent, pendant l’année 2021 la commune d’Inatès a vu une grande partie de sa population se déplacer vers les communes voisines.

La menace que représente la présence active de GANEs dans la plupart des localités de la commune d’Inates a provoqué d’importants déplacements de population vers la localité d’Ayerou (commune d’Ayerou).

Cependant, durant le mois de janvier 2022 l’environnement sécuritaire de la commune d’Ayerou et ses environs commence aussi à être préoccupant. Selon le rapport de monitoring et de protection de janvier 2022, il a été constaté des attaques répétitives de GANEs ainsi que des vols de bétail dans la zone de Alsilamey, Gaigorou et Koutougou- localités distantes d’environ 20-30 km d’Ayerou.

Résultats clés