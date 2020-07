Evaluation de la situation en matière de protection des populations déplacées dans la région de Diffa, Niger, Février 2020

RESUME

En janvier 2020, 263 013 personnes déplacées et réfugiées vivaient dans la région de Diffa et sont impactées par la crise du Lac Tchad qui sévit depuis une décennie dans la région. Les attaques et les affrontements armés, la faible couverture des Forces de défense et de sécurité (FDS) dans certaines zones ainsi que la sécheresse et les inondations que connait la région depuis les dernières années ont renforcé la vulnérabilité des populations confrontées à des déplacements, à un manque de moyen de subsistance par manque d’activités génératrices de revenus (AGR), à de l’insécurité alimentaire et à des risques de protection. Se pose alors la question de la situation en matière de protection des populations déplacées dans la région et notamment de son évolution dans le temps.

En collaboration avec le Groupe de Travail Protection (GTP) et sous la co-facilitation du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), REACH a réalisé depuis 2017 un cycle de quatre évaluations protection des populations déplacées et non déplacées ainsi qu’une évaluation de la situation en terme de protection des populations déplacées dans la région de Diffa en octobre 2018. En raison du caractère volatile de la situation sécuritaire dans la région de Diffa, il apparait pertinent de mettre à jour de manière régulière les données sur les besoins en protection et les vulnérabilités des populations vivant dans cette zone. Par conséquent, REACH, en partenariat avec le GTP a conduit une nouvelle évaluation en février 2020 portant sur la situation en matière de protection des populations déplacées financée par the Office of U.S. Foreign Disaster Assistance (OFDA), avec le soutien du Conseil danois pour les réfugiés (DRC) et la fondation italienne Cooperazione Internazionale (COOPI).

Plus spécifiquement, les objectifs de cette évaluation consistaient à fournir une vue d’ensemble de la situation en matière de protection de la population déplacée (personnes déplacées internes (PDI) et réfugiés)) dans la région de Diffa et à effectuer une comparaison avec la dernière évaluation protection réalisée par REACH et le GTP en octobre 2018 afin de comprendre l’évolution de la situation depuis un peu plus d’un an.

La collecte de données réalisée dans la région de Diffa entre le 10 et le 26 février 2020, a couvert au total 163 sites/camp de déplacés (162 sites et le camp Sayam Forage) accessibles dans les 10 communes où des populations déplacées ont été recensées à Diffa : N’Guigmi, Kablewa, Bosso, Toumour, Gueskerou, Diffa, Chetimari, Foulatari, Goudoumaria et Maïné-Soroa. Les sites visités et les profils des personnes interrogées ont été identifiés en collaboration avec le GTP à Diffa. Une méthodologie mixte a été adoptée avec des entretiens avec des informateurs clés (IC) et des groupes de discussions.

Des entretiens ont été effectués auprès de 478 IC sur la base de trois questionnaires dont un abordant la situation générale en matière de protection, un deuxième questionnaire sur la protection de l’enfance (PE) et les violences basées sur le genre (VBG) et un troisième sur les mécanismes de référencements. Pour le volet comparatif avec la dernière évaluation menée en 2018, parmi les 163 sites enquêtés,147 sites couverts en 2018 et 2020 ont également été sélectionnés avec les mêmes groupes de populations (réfugiés/PDI) afin de mener une comparaison pertinente. En parallèle, pour approfondir les informations fournies par les IC, 56 groupes de discussions ont été menés dans 10 communes3 avec des femmes et des enfants (filles et garçons) âgés de 11 à 17 ans. En raison de la méthodologie utilisée, les résultats doivent être considérés comme indicatifs et non représentatifs de la situation des populations déplacées dans les sites évalués.