Evaluation de la redevabilité envers les populations affectées dans les sites de déplacés - Région de Diffa, Niger - Septembre 2021

Depuis avril 2013, la région de Diffa fait face à une crise de déplacement prolongée due à l’insurrection des groupes armés. Le conflit s’est progressivement aggravé en février 2015, où des membres du groupe armé ont traversé la frontière pour cibler directement le Niger. On estime la population déplacée1 en juillet 2021 à 75 754 personnes déplacées internes (PDI), 129 835 réfugiés, 35 445 retournés et 2 114 demandeurs d’asile. La majorité vit dans des sites éparpillés dans la région et le long de la route nationale RN-1. Ces déplacements augmentent la pression sur les ressources locales et les communautés d’accueil déjà vulnérables. Pour faire face à cette situation, des efforts sont fournis par les acteurs humanitaires mais peu d’informations concernant les mécanismes de redevabilité actuellement en vigueur dans la région de Diffa sont disponibles. Pour combler ce manque d’informations, REACH, en étroite collaboration avec le Groupe de Travail Protection (GTP) à Diffa, sous la direction de la Direction Régionale de la Protection de l’Enfant (DRPE) et sous la co-direction du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR), a mis en œuvre cette évaluation pour fournir une vue d’ensemble de la situation de redevabilité envers les populations affectées dans les sites de déplacés de la région de Diffa, afin d’informer la planification de la réponse humanitaire dans ces sites.

Financée par le Bureau of Humanitarian Assistance (BHA), cette évaluation a couvert 144 sites/camp accessibles dans les 10 communes de la région de Diffa directement affectées par la crise du bassin du Lac Tchad : Diffa, Bosso, Chetimari, Foulatari, Goudoumaria, Gueskerou, Kablewa, Maine Soroa, N’Guigmi et Toumour. Dans chaque site, un informateur clés (IC) a été choisi par communauté identifiée. Par conséquent, sauf indication contraire, l’unité de mesure utilisée dans cette étude est la communauté et non le site ou camp de déplacés. Des entretiens en face à face ont été effectués par les équipes REACH auprès de 206 informateurs clés du 08 au 18 juin 2021. Les résultats sont issus des estimations de ces informateurs clés et sont donc à ce titre indicatifs et non représentatifs, de la situation des communautés évaluées. Pour plus de détail, les termes de références de cette évaluation sont disponibles ici.