Evaluation de la faisabilité du transfert monétaire multisectoriel dans la région de Diffa - Commune de Toumour, Juin 2019

Dans le contexte de la crise de déplacement dans la région de Diffa, le Cash Working Group (CWG) a souhaité réaliser une évaluation de la faisabilité du transfert monétaire multisectoriel afin d’informer la stratégie de la communauté humanitaire et du CWG en particulier. Cette évaluation a couvert quatre aspects : la capacité des marchés ; la protection des bénéficiaires et l’acceptation du transfert monétaire ; les capacités et limites des prestataires de services financiers et les capacités et défis des organismes de mise en œuvre1 . L’analyse de ces aspects a permis d’identifier les risques et opportunités du transfert monétaire dans la région de Diffa et de formuler des recommandations à l’échelle de la région et de chaque commune. La collecte de données a été réalisée entre le 08 avril et le 08 mai 2019 et a couvert 45 marchés répartis dans toutes les communes hormis Bosso pour des raisons sécuritaires et 21 localités dans lesquelles des groupes de discussion et des entretiens avec des informateurs clés (IC) ont été réalisés avec les populations déplacées et non déplacées.

Cette fiche d’information concerne les résultats de la commune de Toumour2 où l’évaluation a couvert le marché de Toumour ainsi que la localité de Toumour.

Pour l’évaluation des capacités des marchés, un entretien a été réalisé avec l’IC gestionnaire de marchés3 des entretiens individuels avec 5 commerçants et 2 transporteurs.

Pour évaluer l’acceptation du transfert monétaire et la protection des bénéficiaires, des entretiens ont été réalisés avec 2 informateurs clés dont un parmi la population non déplacé (chef de village/quartier) et un parmi la population déplacée (chef de communauté des déplacés). En plus, 4 groupes de discussion ont été réalisés avec cette répartition un groupe de discussion avec les hommes déplacés ; un groupe de discussion avec les femmes déplacées ; un groupe de discussion avec les hommes non déplacés et un groupe de discussion avec les femmes non déplacées4 .