Enquête sur les aspects de protection transversale liés à l’eau, l’hygiène et l’assainissement Région de Diffa, Niger (Juin 2018)

RÉSUMÉ

La crise dans la région du lac Tchad continue de déstabiliser la région de Diffa au Niger depuis 2015, et de provoquer d’importants mouvements de populations. Environ 250 000 personnes déplacées vivent ici dans des sites spontanés, dans un contexte de crise socio-économique qui exerce une pression importante sur les ressources limitées des populations vivant dans cette zone.1 Tandis que des efforts importants ont été faits pour combler les manques d’information sur l’étendue des besoins des populations affectées en eau, hygiène et assainissement (EHA)2 , peu d’informations existent sur les aspects de protection liés à ce secteur. En particulier, les difficultés et dangers liés à l’utilisation des services par les filles, les garçons, les femmes et les hommes, y compris les personnes âgées et en situation de handicap sont peu connus, tout comme le niveau de consultation et d’implication de ces différents groupes dans les mécanismes de gestion et de retour d’information liés aux services EHA existants.

Afin de combler ces manques, le cluster WASH du Niger a mené une évaluation sur les aspects de protection transversale liés à l’eau, l’hygiène et l’assainissement, en collaboration avec REACH et en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF). Cette évaluation a visé les populations vivant dans les sites de déplacés recensés par la Direction Régionale de l’Etat Civil, des Migrations et des Réfugiés (DREC),3 appelés ici « sites DREC », et celles des villages voisins,3 appelés ici « villages non-DREC ». Elle s’est basée sur des enquêtes ménages, avec un échantillon sélectionné aléatoirement dans les 5 départements concernés, ainsi que sur des groupes de discussion avec des participants sélectionnés par âge et sexe (filles de 11 à 17 ans, garçons de 11 à 17 ans, femmes de 18 ans ou plus, hommes de 18 ans ou plus).

Un total de 1 393 ménages, dont 1 073 dans les sites DREC et 320 dans les villages non-DREC, ont été interrogés entre le 2 et le 16 mai 2018. Les résultats des entretiens ménages sont représentatifs au niveau départemental, avec un intervalle de confiance de 95% et une marge d’erreur de 7% pour les sites DREC et un niveau de confiance de 90% et une marge d’erreur de 10% pour les villages non-DREC. Les résultats des questions posées à un sous-ensemble des ménages enquêtés peuvent avoir un niveau de confiance inférieur et une marge d’erreur plus large.

Un total de 48 groupes de discussion ont été réalisés, dont 24 sur des sites DREC et 24 dans des villages non-DREC. Ces localités ont été choisies pour couvrir une variété de contextes qui pourraient déterminer des expériences différentes des populations, par rapport à l’accès et à l’utilisation des services EHA. Les groupes de discussion ont servi à l’interprétation des résultats des enquêtes ménages.

Cette fiche d’information fournit un aperçu des résultats de cette évaluation, et est structurée selon les thématiques suivantes : Eau ; Assainissement ; Hygiène ; Information, consultation et implication. La liste des recommandations formulées par le cluster WASH du Niger à la suite de l’évaluation est fournie en annexe.

Une analyse des résultats au niveau départemental est disponible en ligne dans le rapport final, ainsi que la base de données issues de la collecte.