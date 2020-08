Enquête rapide sur l’évolution de la situation des personnes handicapées affectées par la crise humanitaire dans les régions de Tillabéry et Diffa au Niger (du 25 novembre au 27 décembre 2019)

Auteur : Almadane Tangara, Manager Régional MEAL, programme SAHA (Burkina- Niger-Togo-Benin)

1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

1.1 Éléments introductifs

La situation des zones affectées par les conflits dans les régions de Diffa et de Tillabéry demeure encore préoccupante.

La crise liée aux multiples attaques et incursions des groupes armés non étatiques le long de la frontière avec le Nigeria d’une part et sur la bande frontalière avec le Mali et le Burkina d’autre part, exacerbés par les tensions inter communautaires persistantes, fragilisent et précarisent davantage les populations vivant dans ces zones.

Si la crise est relativement récente dans la région de Tillabery (en 2018), elle perdure encore pour la région de Diffa puisqu’apparu depuis les premières attaques des groupes armés djihadistes Boko Haram en 2015.

Dans ce contexte, la situation de certaines catégories de personnes vulnérables, comme les personnes handicapées s’est vue fortement dégradée avec des facteurs de vulnérabilités et barrières supplémentaires d’accès aux services en raison de leur handicap qui se renforce sans cesse avec la dégradation continue du contexte sécuritaire et humanitaire dans ces deux régions.

En terme de réponses, la plupart des actions et assistances proposées dans ces régions restent encore très peu ou souvent pas sensibles à la question du handicap et les réponses mises en place ne sont pas souvent adaptés aux besoins spécifiques des personnes handicapées.

Pour contribuer à répondre à ces défis, HI développe une réponse inclusive et transversale à Diffa depuis 2018 en partenariat avec le HCR avec une extension à Tillabery du même type d’approche à partir de novembre 2019 sur financement du Ministère des Affaires Étrangères du Luxembourg.

Cette réponse déploie des actions visant d’une part, à renforcer les capacités des acteurs humanitaires, autorités locales/élus, organisations de personnes handicapées, communautés sur le handicap et les besoins spécifiques des personnes handicapées. D’autre part, la réponse HI est focalisée sur le déploiement d’actions directes sur la prise en charge des aides techniques à la mobilité, à la vue et à l’audition, le plaidoyer global sur l’inclusion sociale et humanitaire des personnes handicapées et sur l’accès à l’éducation des enfants handicapés affectés par la crise.

Cependant, cette réponse reste encore limitée vu l’ampleur des besoins consécutivement à la dégradation continue de la situation sécuritaire et humanitaire dans ces deux régions. La situation sécuritaire génère davantage de nouveaux déplacements ou des déplacements secondaires de populations, des risques de protection et des obstacles divers d’accès aux services pour les groupes de populations vulnérables comme les personnes handicapées.

Cette enquête, réalisée du 25 novembre au 27 décembre 2019 dans les régions de Diffa (Communes de Diffa, de Chetimari/ Camp des Réfugiés de Sayam Forage et Maine Soroa) et de Tillabery Communes de Tillabery, Ouallam et Abala) appréhende la problématique liée à l’inclusion, aux barrières d’accès aux services des personnes handicapées au sein des populations déplacées internes, retournées, des communautés hôtes et des réfugiés affectées par la crise.