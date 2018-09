DTM rapport sur les points de suivi des flux de population - Niger - Rapport #14, août 2018

L’OIM travaille avec les autorités nationales et locales et des partenaires locaux pour identifier et comprendre les mouvements migratoires en Afrique de l’Ouest et du Centre. Le suivi des flux de population (FMP) est une activité qui permet de quantifier et de qualifier les flux, les profils des migrants, les tendances et les routes migratoires sur un point d’entrée, de transit ou de sortie donné. Depuis février 2016, l'OIM Niger effectue un suivi des flux migratoires sur deux points dans la région d'Agadez au Niger à Séguédine et à Arlit.

Les données collectées fournissent un aperçu des mouvements migratoires dans la région. Les informations sont collectées à partir de sources primaires. Toutefois, ce suivi des flux migratoires ne remplace pas la surveillance des frontières. De même, les résultats présentés dans ce rapport ne reflètent pas la totalité des flux traversant la région d’Agadez du fait de l’immensité du désert du Sahara qui couvre plus de 700 000 km2 et de la multitude des voies de contournement. Au courant du mois d'août, trois nouveaux FMP ont été activés au Niger (Dan Barto, Magaria et Tahoua) dans le but de mieux comprendre les routes migratiores dans la partie sud du Niger pour compléter les FMP existants à Arlit et Seguedine. Deux FMP transfrontaliers (Dan Barto et Magaria) ont été installés à la frontière entre le Niger et le Nigéria, qui s'étend sur plus de 1 000 km. Le FMP de Tahoua a été activé pour aider à comprendre les flux transitoires internes car il est situé dans le centre du Niger et partage la frontière avec la région de Tillabery à l'est, le Nigeria au sud et la région d'Agadez et l’Algérie au nord.

The new FMPs will be piloted in the coming months to understand the added value of the FMPs towards a more holistic understanding of migration trends in Niger. Based on the initial findings of the new FMPs, there may be adjustments based on an increased understanding of migration patterns and routes.