Droits des femmes et développement durable au programme de la visite de la numéro 2 de l’ONU au Niger

La Vice-Secrétaire générale des Nations Unies, Amina J. Mohammed, est arrivée mercredi au Niger, la deuxième étape de sa « visite de solidarité » en Afrique de l'Ouest et au Sahel.

Le déplacement est réel, mais les rencontres sont en partie virtuelles en raison du coronavirus. Au premier jour de sa visite au Niger, Mme Mohammed s’est entretenue par visioconférence avec le Président nigérien, Mahamadou Issoufou, dont le mandat arrive à terme à la fin de l’année.

Elu une première fois en 2011 à la Présidence du Niger, M. Issoufou a remporté l’élection présidentielle de 2016. La constitution nigérienne limitant à deux le nombre de mandats présidentiels, il a décidé de ne pas se présenter à l’élection du 27 décembre 2020 qui doit désigner le prochain chef d’Etat.

La Vice-Secrétaire générale a salué sur Twitter l’engagement de M. Issoufou qui, selon elle, « est sur le point d'assurer une transition pacifique dans le cadre d'élections libres et équitables ».

Le Niger est confronté à plusieurs défis, notamment une insécurité qui n’épargne pas ses voisins du Sahel. Il doit également gérer les nombreux migrants africains qui transitent sur son territoire en direction du nord dans l’espoir de rejoindre l’Europe ou qui retournent vers leurs pays d’origine.

Le pays a également dû faire face cette année aux pires inondations qu’il ait connues depuis 2012. Selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA), 73 personnes sont mortes dans des inondations et pluies torrentielles qui ont déplacé plus de 632.000 individus. Ces intempéries ont également détruit plus de 50.700 maisons, tué plus de 19.000 têtes de bétail et endommagé plus de 18.200 hectares de terres agricoles.

Mme Mohammed s’est rendue dans la commune de Gamou, située à environ 15 kilomètres de la capitale Niamey, où elle a pu constater les dommages causés par la crue des eaux. Sur place, elle a discuté avec les chefs des villages touchés par les inondations. Elle a également visité un site aménagé pour la réinstallation des personnes déplacées par les inondations.

Rencontre avec des jeunes et des femmes

Lors d’une rencontre virtuelle avec de jeunes leaders nigériens, notamment des femmes, la numéro deux de l’ONU a discuté des progrès et des défis dans la mise en œuvre et la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) au Niger. Au cœur des échanges : les innovations impulsées par les jeunes et l’autonomisation des femmes. La Vice-Secrétaire générale a également discuté des impacts socio-économiques et sur la santé publique de la pandémie de Covid-19 et des problèmes humanitaires et de sécurité.

Mme Mohammed s’est également entretenue avec des chefs traditionnels du Niger. Ces derniers travaillent avec l’ONU pour faire progresser la paix et la sécurité, les droits humains, la promotion de l'enregistrement des naissances, les vaccinations et l'accès universel à l'éducation, en particulier pour les filles, l'inclusion des femmes et l'élimination des mariages d'enfants.

Avant la campagne de 16 jours d'activisme pour mettre fin à la violence faite aux femmes qui commencera le 25 novembre, la Vice-Secrétaire général a souligné au Niger le travail des partenaires des Nations Unies qui oeuvrent avec Spotlight, l’initiative de l’ONU et de l’Union européenne pour mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles.

Mme Mohammed a également rencontré l’équipe-pays des Nations Unies au Niger qui œuvre sur plusieurs fronts. « Des initiatives fortes (sont) en cours pour répondre et se remettre de crises multiples - sanitaires, conflits, humanitaires, climatiques et socio-économiques - touchant tout le monde, partout », s’est-elle félicitée.

Des rencontres avec le Premier ministre et d’autres représentants du gouvernement nigérien étaient également au programme de la visite de la Vice-Secrétaire générale.