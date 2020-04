Diffa - Niger : Rapport trimestriel sur les incidents de VBG, Jan - Mar 2020

Activités

Quarante-une (41) séances de sensibilisations ont été menées durant le premier trimestre 2020 dans les communes de : N’guigmi, Kablewa, Diffa, Chétimari, Sayam-Forage, Gueskerou et Maine-Soroa. Les sensibilisations ont porté sur la définition des différents types de violences sexuelles et sexistes, les facteurs favorisants et les causes, les conséquences, les dispositions et sanctions pénales, les voies de recours pour les survivants et les témoins, les mesures préventives individuelles et collectives, les exploitations et abus sexuels ainsi que le sexe de survie ont été abordés.

Au total 5,131 personnes ont été sensibilisées (1488 femmes, 1039 hommes, 1714 filles et 890 garçons).

Cinq séances de sensibilisations portant sur le COVID-19 ont été menées sur les sites de Diffa (Nguel Madou Mai et Awaridi) et sur le camp de Sayam-Forage,. 21 staffs (2 femmes et 19 hommes) des partenaires COOPI, APBE, ANCSB ont été formés sur la prévention contre l’exploitation et abus sexuels ainsi que sur le code de conduite du HCR.

Célébration de la Journée Internationale des Femmes au camp de Sayam-Forage et 10 jeunes filles du secondaire ayant reçu une excellente moyenne au courant du premier trimestre ont été récompensées et ce fut également l’occasion de sensibiliser la population de Sayam sur la scolarisation et le maintien des filles à l’école.