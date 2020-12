Diffa-Niger : Camp de refugies de Sayam Forage (Commune de Chetimari, Région de Diffa au Niger) - Décembre 2020

Ouvert en décembre 2014, le camp Sayam Forage accueille des réfugiés, les retournés nigériens et des demandeurs d’asile d’autres nationalités. Ces populations sont composées de plusieurs ethnies venues du Nigeria (Kanuri, Haoussa, Peulhs, Shiwa, Boudouma, Toubou et Arabe Mohamit) et sont estimées au 15 Décembre 2020, à 5,394 ménages de 25,023 personnes enregistrées, répartis dans 7 quartiers. La gouvernance au sein du camp est assurée par un comité central et un cadre de concertation est créé afin de renforcer la cohésion sociale entre les autochtones du village de Sayam et les réfugiés. La sécurité dans le camp et aux alentours est assurée par quatre positions des FDS, appuyées par le comité de vigilance issu des réfugiés.

La situation sécuritaire volatile a favorisé l’afflux de 2,436 ménages de 9,620 nouvelles arrivées sur le camp entre juillet et décembre 2020. Cet afflux a entrainé une surpopulation du camp dont la capacité initiale d’accueil est de 20,000 personnes.

Aussi, il est attendu une augmentation du nombre d’arrivées à la suite de l’attaque terroriste de Toumour survenue dans la nuit du 12 au 13 décembre 2020. Pour y faire face, la capacité du centre d’accueil a été renforcée par 50 RHUs et les équipes CNE/HCR s’activent à l’enregistrement des nouveaux arrivants.

N’Gourti Goudoumaria N’Guigmi Bosso Toumour Foulatari Kablewa N’Guelbely Chetimari Gueskerou Maine-Soroa Camp de Sayam Forage Région de Dia, Niger Un plan de contingence a été élaboré en vue d’une extension du camp et du renforcement des services sociaux de base. 80% des résidents du camp vivent dans des abris transitionnels y compris 212 ménages PBS. Une nouvelle stratégie d’abris durables (maison en banco) est en cours d’expérimentation. Le camp dispose d’aménagements agricoles et piscicoles exploités par 5 groupements. 160 PBS ont été appuyées pour la mise en œuvre d’AGR, 3 groupements PBS sont mis en place sur le camp et 95 PBS ont reçu des aides techniques à la vue et à la mobilité (verres correcteurs, tricycle et cannes). Le camp dispose de 2 écoles primaires qui accueillent 1,241 élèves et d’un centre d’éducation à distance avec un effectif de 161 apprenants. Enfin, 876 enfants âgés de 0 à 6 ans dont 406 filles ont bénéficié d’actes de naissances.