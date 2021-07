Des fonds flexibles de la Suède pour répondre aux crises humanitaires au Niger

NIAMEY (Niger), 26 juillet 2021 - L'Agence suédoise de coopération internationale au développement (SIDA) a donné 10 millions de couronnes suédoises (environ 1,2 million de dollars) en financement flexible à l'appel de l'UNICEF pour l'action humanitaire pour les enfants (HAC) au Niger. Cette généreuse contribution aidera l'UNICEF à accélérer sa réponse dans un contexte où les crises sont devenues de plus en plus complexes dans le pays.

"Les contributions flexibles sont cruciales pour nos interventions d'urgence, nos efforts de secours et de relèvement prolongés, quand et où les besoins sont les plus grands. Les fonds flexibles offrent à l'UNICEF une plus grande flexibilité et prévisibilité pour lancer des opérations, financer des crises négligées et, en fin de compte, améliorer notre réponse à ceux qui en ont le plus besoin", déclare Stefano Savi, représentant de l'UNICEF au Niger.

Au Niger, les conflits, les déplacements, l'insécurité alimentaire, la malnutrition, les épidémies et épidémies récurrentes, les inondations et les sécheresses cycliques ont mis plus de 3,8 millions de personnes, dont 2,1 millions d'enfants, dans le besoin d'une aide humanitaire, soit une augmentation de 30 % par rapport à 2020. Au début de ce mois, l'UNICEF a lancé un rapport appelant à une attention et une mobilisation accrues pour ces enfants et familles qui "souffrent en silence".

"Compte tenu de l'augmentation spectaculaire du nombre de personnes touchées par les urgences multiples, prolongées et complexes dans le pays, ces contributions flexibles nous permettront d'être plus agiles et nous donneront la liberté d'orienter les ressources vers les parties les plus critiques de nos opérations, là où les besoins sont les plus pressants" a dit M. Savi.

"Cela aidera également l'UNICEF à renforcer la résilience des enfants touchés par les conflits et les catastrophes, qui font partie des communautés les plus vulnérables du Niger, avec un accès à des services essentiels d'approvisionnement en eau, d'assainissement, de nutrition, d'éducation, de santé, de biens non alimentaires (NFIs) et de protection", a-t-il déclaré.

Au cours des dernières années, les financements humanitaires flexibles ont comblé des déficits de financement critiques pour mettre en œuvre des mécanismes de réponse rapide dans des environnements opérationnels instables au Niger. Le gouvernement suédois a conservé sa position comme l'un des principaux contributeurs gouvernementaux au financement thématique humanitaire mondial pour l'action humanitaire.

"Nous sommes profondément reconnaissants au Gouvernement suédois d'avoir une fois de plus démontré son engagement envers les enfants du Niger", conclut M. Savi.

