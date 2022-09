Des biens non alimentaires au profit des victimes des inondations

Près de 12 600 personnes affectées par la crise des inondations au Niger ont bénéficié d’une assistance humanitaire à travers la distribution de Kits Biens Non Alimentaires.

Manirou Hassane et Adhelin Muzegekwa

Mayahi (Maradi/Niger), le 1er septembre 2022 - La situation humanitaire au Niger reste marquée par une dégradation continue de la sécurité à l’Est dans le bassin du lac Tchad, au centre sud dans la région de Maradi et à l’Ouest dans les régions de Tillabéry et de Tahoua, au niveau des frontières avec le Mali et le Burkina Faso. A cette situation s’ajoutent les impacts socio-économiques liés à la crise COVID-19, ainsi que les conséquences des catastrophes naturelles comme les inondations, qui sont venus aggraver une situation déjà fragile.

La région de Maradi a été particulièrement touchée par les inondations, avec plus de 2000 maisons effondrées. Dans l’ensemble du pays, à la fin du mois d’août 2022, plus de 121 000 personnes étaient victimes des inondations dont 67 760 enfants parmi lesquels 34 558 filles. La Direction de la surveillance et de la riposte aux épidémies a souligné la notification du premier cas de choléra le 29 août 2022. Par ailleurs, ces inondations ont un impact sur la résurgence des cas des malaria avec les enfants comme premières victimes.

Parmi elles près de 12 000 personnes vont bénéficier de kits de « Biens non alimentaires » distribués par l’UNICEF à travers le pays, dans les zones les plus touchées par les fortes pluies. Dans la région de Maradi, au Sud du Niger, Ousmane Saleh et sa famille font partie des ménages identifiés par le ministère de l’Action humanitaire et de la Gestion des catastrophes (MAH/GC), qui ont bénéficié d’une assistance humanitaire à travers la distribution de Biens Non alimentaires Inondation. Âgé de 32 ans, marié à deux femmes et père de 4 enfants, Ousmane Saley vend du thé sur la grande voie qui traverse la ville de Mayahi.

« J’ai perdu ma maison à la suite d’une grande pluie nocturne, raconte le chef de famille. Vers 21 heures, j’ai senti des craquements dans les murs de ma maison en banco. Aussitôt, j’ai demandé à toute ma famille de sortir et nous nous sommes abrités dans la maison voisine, qui est celle où habite mon petit frère. Quelque temps après, vers minuit, j’ai entendu un grand vacarme : c’est ma maison qui tombait. Je venais de la perdre avec tous les biens qui s’y trouvaient…mon stock de nourritures, mes habits et ceux de ma famille ainsi que tout le mobilier. Ma maison avait plus de 20 ans, héritée de mes parents. J’ai tout perdu. »

Dans le cadre de son Plan de Travail Annuel 2022, l’UNICEF travaille en collaboration avec le ministère de l’Action Humanitaire et de la gestion des catastrophes dans l’objectif de renforcer ses capacités opérationnelles et techniques en assurant la mise à sa disposition de 2000 kits NFI à distribuer aux personnes victimes des inondations 2022 et de répondre aux besoins des femmes et des enfants victimes des crises à répétition dans le cadre de l’appel annuel "Action Humanitaire pour les Enfants" de l’UNICEF. Cette initiative a ainsi été menée dans la Région de Maradi au profit des ménages vulnérables, victimes de catastrophes naturelles.

« Aujourd’hui je suis très content de compter parmi les bénéficiaires de l’assistance que l’UNICEF nous donne à travers le MAH/GC. Ce kit me permettra de remplacer certains articles ménagers que j’ai perdus lors des inondations. Ma femme pourra cuisiner dans ses propres marmites sans les emprunter chez les voisins. Même s’il est difficile de tout reconstruire, ce kit m’aidera à joindre les deux bouts en attendant, et à protéger mes enfants des effets des intempéries et des maladies. »

Cette initiative a été rendue possible grâce au partenariat entre l’UNICEF, le Ministère de l’Action Humanitaire, l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS) et Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA).