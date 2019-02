Déclaration d’Abuja : Réaffirmation des engagements de la Déclaration d’Abuja et leur mise en œuvre, 28-29 janvier, 2019, Abuja, Nigéria

Rappelant le but et les objectifs communs de la Déclaration d'Abuja du 8 juin 2016, les gouvernements du Cameroun, du Tchad, du Niger et du Nigéria, avec la participation d'un large éventail de partenaires engagés dans la réponse aux déplacements forcés, ont convoqué un deuxième Dialogue Régional de Protection (DRP2), les 28 et 29 janvier 2019.

Sous les auspices du Gouvernement Fédéral du Nigéria, avec le soutien technique du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR), le DRP 2 a été l'occasion d'examiner la situation de protection dans les quatre pays, en faisant le point sur les progrès et les défis actuels afin de mieux répondre aux besoins urgents des réfugiés, des personnes déplacées internes, des rapatriés et des communautés hôtes.

Unis dans l’intention de s'attaquer aux causes profondes du déplacement et de trouver des solutions durables pour les personnes affectées par les conflits, les Gouvernements du Cameroun, du Niger, du Tchad et du Nigeria :

Réaffirmant l'importance des réponses à apporter aux problématiques soulevées d’un soutien sans faille pour répondre aux questions mentionnées dans la Déclaration d'Abuja ;

Notant la persistance de l’instabilité de la situation sécuritaire dans le Bassin du Lac Tchad et l’importance du nombre des personnes déplacées ainsi que l’ampleur des défis de la protection ;

Saluant les progrès réalisés en ce qui concerne le renforcement des cadres juridiques, de la coordination, et des capacités en vue d’une action pertinente et efficace ;

Reconnaissant le rôle et l’importance de la protection, l’accès à l’asile et le principe du non-refoulement, conformément à la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et son Protocole de 1967, aux instruments internationaux et régionaux pertinents, ainsi qu’aux législations et politiques nationales ;

Réitérant l’importance des efforts régionaux consentis pour rechercher des solutions aux déplacements forcés, dans le contexte particulier de l’Année de l'Union Africaine pour les réfugiés, les rapatriés et les personnes déplacées internes, marquant le cinquantenaire de la 1969 Convention de l’OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique et le 10ème anniversaire de la 2009 Convention de Kampala pour la protection et l’assistance aux personnes déplacées internes en Afrique;

Recommandant la poursuite des efforts conjoints des acteurs politiques, humanitaires, de développement et de paix pour répondre aux besoins de protection et de développement des populations affectées dans le Bassin du Lac Tchad et favoriser des solutions y compris le retour volontaire et la réintégration durable ;

Reconnaissant la pertinence de diverses initiatives axées sur les capacités économiques et de développement de la région élargie, y compris la stratégie de la Commission du Bassin du Lac Tchad, les Conférences Oslo I et Oslo II ainsi que d'autres forums afin d'atténuer l'impact du déplacement forcé et de contribuer à la réalisation de solutions ;

Se félicitant des développements majeurs à l’échelle mondiale en faveur du renforcement du partage international du fardeau et des responsabilités et de la mise en œuvre de réponses globales, tels que définis dans le Pacte mondial sur les réfugiés de 2018, ainsi que l’application pratique du Cadre global de réponse aux réfugiés comme partie intégrante du Pacte qui s’appuie sur la Déclaration de New York de 2016 pour les réfugiés et les migrants ;

Notant que les diverses interventions destinées à soutenir les réponses globales dans des situations spécifiques, notamment à travers la collaboration régionale et sous régionale, ainsi que les réponses en faveur des réfugiés et des communautés locales, formulés par le Pacte Mondial sur les réfugiés, peuvent aussi s’appliquer aux situations des déplacés internes et des retournés ;

Saluant les avancées réalisées par les acteurs de développement en faveur de réponses intégrées apportées par les Gouvernements et leur engagement à explorer d'autres possibilités pour inclure les réfugiés et les déplacés internes et autres populations affectées dans l’accès aux services aux niveaux national et local;

Soulignant l’importance des données fiables dans tous les domaines d’actions pour appuyer les réponses adéquates ;

Reconnaissant l'importance des efforts continus d'élargir davantage les réponses intégrées, en s'appuyant sur l'engagement gouvernemental et des multiples parties prenantes aux niveaux national et local, en recherchant des opportunités pour l’inclusion des populations déplacées et locales à travers des plans de développement nationaux et locaux ;

Notant le rôle spécifique et la contribution des ministères en charge du Budget et du Plan des quatre pays pour des processus efficaces de planification et de budgétisation en soutien à la mise en œuvre de la Déclaration d’Abuja ;

Affirmant l’importance des mécanismes de redevabilité en vue d’établir des liens transparents entre les interventions et leurs effets sur les populations affectées ;

Encourageant la préparation de mise à jour du plan d’action régional à la lumière des plans d’action nationaux pour maximiser les opportunités de progrès dans les cinq secteurs de la Déclaration d’Abuja de 2016 et d’en assurer un suivi actif et régulier, en perspective aux engagements à prendre lors du Forum Global sur les Réfugiés prévu au mois de décembre 2019 à Genève