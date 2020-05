Covid-19 : 500 agents de santé et 200 agents de surface formés sur les mesures de prévention et de contrôle des infections

NIAMEY (Niger), le 15 mai 2020 - Avec l’appui de l’UNICEF, la Commission Prévention et Contrôle des Infections (PCI) du Comité national de lutte contre le Covid-19 a entamé le 12 Mai 2020 la formation de 500 agents de santé et 200 agents de surface sur les mesures de prévention et de contrôle des infections au Niger.

Une telle démarche s'inscrit dans un processus de gestion de risque visant à assurer la sécurité du personnel de santé et des usagers des centres de santé et à réduire en conséquence les risques d’infections en milieu de soins.

"Cette formation devrait permettre aux agents de prendre en main les mesures de prévention et de contrôle des infections pour s'assurer qu'il n'y ait pas transmission au personnel soignant ou aux patients et usagers à l'intérieur des établissements de santé" a expliqué Armand Gnahore, Responsable du Programme Eau, Assainissement et Hygiène à l’UNICEF.

"Il est aussi primordial de renforcer la protection des agents de santé afin de garantir la continuité des autres services de santé en toute sécurité"

La formation est alternée entre théorie et pratique pour permettre l’assimilation pratique des connaissances et mesures sur la Prévention et le Contrôle des Infections ainsi que l’interaction entre participants et formateurs. L’organisation de la formation tient compte du respect de la distanciation physique et des gestes barrières. La formation concerne aussi les hygiénistes ou agents de surface sur les techniques de nettoyage, de lavage et de désinfection en milieu hospitalier.

Dans le cadre des actions de prévention et du contrôle des infections, l’UNICEF soutient la mise en place de dispositifs de lavage des mains dans les établissements de santé et les zones à risques - y compris les administrations et places publiques tant à Niamey qu’à l’intérieur du pays.

L’UNICEF renforce également les capacités de stockage d’eau potable, l’accès aux infrastructures d’assainissement et aux intrants d’hygiène dans les centres de prise en charge et d’isolement à Niamey et dans les autres régions du Niger.

L’organisation assure la désinfection régulière des centres de santé, des centres d’isolement et de prise en charge, des administrations publiques et structures parapubliques à risque d’infection, et soutient le respect des mesures pour l’enterrement digne des personnes décédées du COVID-19.

Plus d’informations sur l’évolution de la situation au Niger : https://www.unicef.org/niger/coronavirus

Lalaina F. Andriamasinoro, +227 8006 6018, lfandriamasinoro@unicef.org, UNICEF Niger

Binta Saley Souley, +227 9039 1928, bsaleysouley@unicef.org, UNICEF Niger