Conditions minimales de protection relatives au projet de relocalisation des populations dans la région de Diffa - Note à l’attention de l’Equipe Humanitaire Pays du Niger

Eléments de contexte :

La situation humanitaire à Diffa est complexe, elle est caractérisée par la combinaison de défis tant structurels que conjoncturels. Si au niveau mondial, le Niger fait partie des pays qui ont enregistré les indicateurs de développement humain les plus faibles tout en étant parmi les pays ayant enregistré les plus grands progrès dans l’IDH (Rapport IDH 2014), au niveau national, la région de Diffa est l’une des plus affectées par les mouvements de populations, dans un contexte marqué par l’insécurité alimentaire, la malnutrition et l’insuffisance des services sociaux de base.

En effet, la crise sécuritaire qui sévit dans le nord-est du Nigéria continue d’entraîner un afflux massif de populations dans la région de Diffa où d’importants mouvements de populations restent visibles.

Bien que la situation sécuritaire ait connu une certaine accalmie pendant la 1ère moitié de cette année, une recrudescence des attaques des GANE est observée au cours de ces derniers mois de l’année de 2018.

En effet, au niveau du Nigéria et en dépit des dispositifs de sécurité mis en place, les GANE continuent de s’attaquer aux positions militaires et aux civils.

Au niveau de la région de Diffa, en considération du retrait des eaux de la Komadougou, les risques de l’accroissement des attaques des GANE ne sont pas à exclure au regard de l’important rassemblement d’éléments des GANE qui serait signalé dans plusieurs villages dont Dorolewa, libéria soroa etc. (Île du lac Tchad) ; une série d’enlèvements de femmes et de filles dans des villages du département de Bosso, les enlèvements de pêcheurs toujours dans le département de Bosso, ainsi que des attaques de véhicules, avec des pertes en vies humaines entre Nguigmi et Kablewa.

Les autorités, conscientes de l’ampleur de la situation, viennent de proroger l’État d’urgence pour trois mois supplémentaires. De plus, les dispositifs de sécurités sont renforcés pour faire face à toute éventuelle attaque des GANE. En cas de force majeure et au titre des mesures exceptionnelles et impérieuses de sécurité comme dernier recours et pour la protection des civils, les autorités ont évoqué les possibilités de déplacer les populations (hôtes, personnes déplacées et les réfugiés) vivant tout le long de la Komadougou, vers d’autres zones plus sécurisées à identifier par les autorités en collaboration avec les humanitaires.

Les chiffres de la population qui pourrait être impactée si la mesure de relocalisation intervenait, sont les suivants :