Concertation technique du Dispositif Régional de Prévention et de Gestion des Crises Alimentaires (PREGEC)

Les participants à la réunion restreinte du dispositif régional de Prévention et de Gestion des Crises Alimentaires (PREGEC) au Sahel et en Afrique de l’Ouest, tenue les 28 et 29 juin 2018 à Dakar au Sénégal, dans la salle de conférence de l’hôtel Ngor Diarama, font les constats suivants :

Comme prévu lors de la rencontre de mars 2018, les prix des denrées alimentaires sont restés élevés dans la région, principalement pour les céréales sèches (mil, maïs et sorgho). Les hausses observées sont largement au-dessus de la moyenne quinquennale excepté, au Cap Vert et au Sénégal, en raison d’une baisse de production dans la bande sahélienne, de l’insécurité civile qui perturbe le fonctionnement normal des marchés dans certaines zones, des effets persistants de la dépréciation de certaines devises locales et à l’inflation dans plusieurs pays. A ces causes s’ajoute une demande globale relativement élevée cette année, due aux achats institutionnels et des agro-industries et à l’épuisement précoce des stocks des ménages. Quant aux cours internationaux des céréales, ils connaissent une légère hausse au cours de ces derniers mois. Mais, leurs impacts sur les marchés régionaux ne sont pas directs. Sur les marchés à bétail, les prix des bovins et des petits ruminants sont stables avec une tendance à la baisse par rapport à la moyenne quinquennale du fait des conditions pastorales difficiles et de la faible demande. Par conséquent, les termes de l’échange bétail/céréales et produits rente/céréales demeurent toujours en nette détérioration dans la région.

A la lumière des projections issues des analyses du Cadre Harmonisé de mars 2018 et des informations reçues du terrain, la situation alimentaire est globalement tendue dans la boucle du Liptako Gourma, au Nord du Mali, à l’Est du Niger, dans le bassin du Lac Tchad, au Nord Est de la Mauritanie et au Centre-Est du Sénégal en raison particulièrement des effets persistants de l’épuisement des stocks ménages, de l’insécurité civile, du mauvais fonctionnement des marchés, de l’érosion des moyens d’existence et l’effritement des filets sociaux lié aux déplacements des populations. De manière générale, l’insécurité alimentaire touche 10,6 millions de personnes, soit 4,% de la population totale des zones analysées et pourrait se dégrader davantage en l’absence des réponses adéquates, compte tenu de la hausse des prix des denrées alimentaires, l’accroissement des besoins en aliments et en intrants agricoles pour les ménages pauvres pendant la campagne agro-pastorale et du fait de la perturbation des mouvements des personnes et des biens dans les zones d’insécurité civile.

Sur le plan nutritionnel, les programmes de prise en charge de la malnutrition aigüe, présentent une nette augmentation des admissions de la malnutrition aigüe sévère et de la malnutrition aigüe modérée en 2018 comparée à 2017 à la même période (février-mars-avril) dans certains pays sahéliens dont le Niger, le Burkina Faso, le Tchad, la Mauritanie et dans le Nord-est du Nigeria. Cette situation nutritionnelle qui reste préoccupante dans ces pays, pourrait se dégrader davantage durant la période de soudure de juin à août, avec la recrudescence des maladies diarrhéiques et du paludisme, généralement observées en saison pluvieuse.

Face à cette situation, les Etats et leurs partenaires continuent de se mobiliser pour assister les populations vulnérables. Suite à une mission conjointe (CILSS, FAO, PAM et FEWSNET), il ressort que les taux de réalisation de ces réponses sont en deçà des attentes en raison non seulement du faible niveau de mobilisation des ressources, mais également du retard accusé dans la mise en œuvre des interventions dans les domaines de l’assistance alimentaire, la protection des moyens d’existence et la lutte contre la malnutrition.

La campagne agropastorale 2018-2019 s’installe progressivement de manière dans la zone sahélienne. Par contre, dans les pays côtiers, elle est marquée par des pluies diluviennes qui sont la cause des inondations ayant occasionné d’importants dégâts sur les infrastructures au Bénin, au Togo et particulièrement en Côte d’Ivoire où près de 20 pertes en vies humaines ont été enregistrées. Sur le plan hydrologique, la situation est actuellement caractérisée par une persistance des niveaux d’étiage critique notamment dans les bassins du Niger et du Sénégal. Mais, les prévisions saisonnières hydrologiques prévoient des écoulements à prédominance excédentaires à normaux, notamment dans les bassins du Niger, de la Volta dans le complexe du Lac Tchad. La situation phytosanitaire est relativement calme sur toute la bande soudano sahélienne. Cependant, il est signalé des infestations très localisées de la chenille légionnaire au Burkina Faso et le développement faibles effectifs d‘ailés solitaires de criquets dans le centre de l‘Algérie et sur la côte méridionale du Yémen et de l‘Iran. En perspectives, la saison pluvieuse pourrait être marquée par des séquences sèches les plus longues qui appellent à plus de vigilance.