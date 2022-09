Communiqué de presse : Plus de 2 milliards de FCFA pour protéger et éduquer les filles à Tillaberi et Tahoua

Niamey, NIGER- 20 septembre 2022. Le Ministre de l’Aménagement du Territoire et du Développement Communautaire, Son Excellence Maman Ibrahim Mahamane a officiellement lancé le projet NRK Téléthon ‘Enfant pas mariée’ qui sera mis en œuvre par l’ONG Plan International Niger sur financement des contributions du peuple du Royaume de Norvège dans les régions de Tahoua et Tillaberi.

L’évènement a réuni les représentants du Ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant, du Ministère de l’Education Nationale, du Ministère de l’Action Humanitaire et de la Gestion des Catastrophes, les représentants des Gouverneurs des régions de Tahoua, Tillaberi et Niamey, les chefs de canton de Bambey, Dessa, Kalfou et Anzourou, les ONG nationales partenaires de mise en œuvre du projet Téléthon ainsi que les structures de jeunes.

Au Niger, environ 76% des femmes sont mariées à 18 ans, 28 % avant leur 15e anniversaire faisant du Niger le pays ayant la plus forte incidence de filles mariées de moins de 18 ans au monde (source Unicef). Les filles, en particulier celles qui vivent dans les zones rurales, sont les plus vulnérables. En effet, elles sont confrontées aux violences et abus sexuels de la part de leur époux, aux risques de complications liés à la grossesse, à l’accouchement, à la fistule obstétricale et aux risques d’être exposées aux maladies sexuellement transmissibles. De plus, une fois mariée, elles sont considérées comme des adultes et sont prises en charge par leur mari et ne peuvent plus aller à l’école. Un facteur clé pour mettre fin au mariage des enfants est de maintenir les filles à l'école, en particulier dans l'enseignement secondaire.

Ainsi, le projet Téléthon, Enfant pas mariée d’une durée de 4 ans et d’un montant de plus de 2 milliards de FCFA vise à prévenir l’incidence du mariage précoce et forcé des enfants dans 36 villages dans les communes d'Afala, Bambey, Barmou et Kalfou (département de Tahoua), 24 villages dans la commune d'Ayorou (département de Tillaberi) et à soutenir les victimes de fistules obstétricales à travers un appui psychosocial et sanitaire dans le centre de prise en charge des victimes de la fistule à Niamey. Ce projet comprend plusieurs activités. Par exemple, la rétention des filles à l’école primaire et secondaire, l’inscription des enfants précocement déscolarisés et non scolarisés dans le système éducatif formel par la création de centres passerelles, le renforcement des connaissances des adolescents du secondaires sur la santé sexuelle et reproductive, la mise à disposition des services de santé et psychosociaux des femmes atteintes de la fistule obstétricale, la réduction de la vulnérabilité sociale et économique des filles déscolarisées dans les zones d’intervention etc. Au total 6500 enfants et jeunes seront cibles, 60 écoles primaires et 15 collèges, 2700 élevés en formation dans le cadre de l’école rapide, 2 400 filles non scolarisées pour des activités génératrices de revenus, 100 femmes victimes de fistules, et 519 déplacés, réfugiés et communautés d'accueil qui recevront une assistance en cash, nutrition et en protection.

Au cours de son allocution, le Ministre de l’Aménagement du Territoire et du Développement communautaire a salué la pertinence du projet Téléthon : ‘Notre satisfaction est d’autant plus grande que cet important projet dont la pertinence n’est pas à démontrer en raison du fait qu’il s’adresse à une couche sensible de notre population à savoir les enfants vise à satisfaire les besoins prioritaires des personnes les plus vulnérables. Ainsi le projet Téléthon est un espoir pour le Niger car il contribuera à la prévention de l’incidence du mariage précoce et forcé de nos enfants dans les régions de Tahoua et Tillaberi. C’est dire combien ce projet cadre avec les engagements de SEM Bazoum Mohamed en faveur de l’éducation et des groupes vulnérables. Je voudrai au nom du gouvernement du Niger et des bénéficiaires du projet remercier le gouvernement du Royaume de la Norvège et Plan International Niger pour leurs multiples engagements aux côtes du gouvernement du Niger pour la mise en œuvre de sa politique éducative en matière de scolarisation de la jeune fille. Je souhaiterais également rassurer l’ensemble des partenaires et les acteurs de ce projet de l’appui constant du gouvernement en général et de mon ministère pour faire aboutir ce projet à bon port. Sur ce, je déclare officiellement lancé le projet Téléthon, Child Not bride’.

