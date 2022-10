Bulletin d’information sous cluster protection de l’enfance Niger - avril – juin 2022

D’avril à juin 2022, 78,127 personnes dont 55,961 enfants et 22,166 adultes ont été assistées dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de Réponse Humanitaire (soit 23 % de la cible).

Ceci conduit à un cumul de 154,077 personnes, soit 45 % de la cible au premier semestre de l’année 2022.

Les enfantstouchés par les interventions représentent 58 % dont 28 % des filles. Après leur identification/vérification, ces derniers ont particulièrement bénéficié du paquet d’activités adaptées à leurs besoins notamment du soutien psychosocial, de la prise en charge et de la sensibilisation sur les droits et la protection de l’enfant. Les adultes, principalement été touchés par des actions de sensibilisation, constituent 42 % des bénéficiaires dont 20 % des femmes.

La montée des incidents et/ou violations des droits des enfants résultant de la volatilité de la situation sécuritaire et humanitaire dans certaines régions du Niger, continue d’avoir un impact très négatif sur les enfants. Par conséquent, la réponse aux besoins des enfants devenant de plus en plus croissants, est constamment sollicitée. En particulier, des besoins importants du soutien psychosocial aux enfants sont continuellement rapportés à travers les différentes évaluations (MSA, ERP) réalisées suite aux chocs créés par des attaques/incursions des villages/communes.

Dans le même temps, en réaction aux différents types des problématiques de protection de l’enfant identifiées, par rapport à la cible du Plan de réponse humanitaire 2022, les réponses apportées par les acteurs atteignent 50 % à Tillaberi, 110 % à Maradi, 11 % à Diffa et 20 % à Tahoua. Il faut toutefois noter qu’a Maradi, les réalisations partagées sont plus des activités de sensibilisation sur la protection de l’enfant.

Les réalisations reprises dans ce bulletin ont été remontées par les différentes Directions Régionales de la Promotion de la Femme et Protection de l’Enfant (DRPE) et les ONGs nationales et internationales (SCI, WV, PLAN,

COOPI, IRC, ANTD, APBE, CIAUD, INTERSOS,

ADKOUL, Croix Rouge Danoise, Croix Rouge Nigérienne, SOS Villages d’Enfants, ADRA et UNICEF), intervenant respectivement dans les régions de Diffa, Tahoua, Tillaberi, Maradi,

Agadez, Zinder et Niamey. Comparativement au nombre d’acteurs, ces données ne sont pas exhaustives, néanmoins, elles démontrent la tendance du niveau de la réponse aux besoins des enfants, bien évidemment, dans les zones de positionnement des acteurs de protection de l’enfant au Niger.