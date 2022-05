Bulletin d’information sous cluster protection de l’enfance Niger - janvier-mars 2022

De janvier à mars 2022, les interventions des acteurs du Sous-Cluster Protection de l’Enfance au Niger ont touché 75, 950 personnes, dont 34,135 enfants et 41,815 adultes. Ce chiffre représente 22 % des réalisations par rapport à la cible retenue par le Plan de Réponse Humanitaire – 2022. 55% sont des adultes ayant essentiellement bénéficié d’activités de sensibilisation des masses et 45 % sont des enfants assistés individuellement (soutien psychosocial, prise en charge transitoire et sensibilisation). Les personnes du sexe féminin (les femmes et les filles) ont été touchées par les interventions pour une proportion de 46 % contre 54 % des garçons et hommes. Selo les acteurs mettant en place des projets sur terrain, les filles et les femmes ne sont pas nombreuses à participer à des activités étant donné qu’à longueur des journées, elles sont plus occupées par des tâches ménagères. En plus, les barrières culturelles empêchent également nombreuses femmes, surtout les femmes mariées, à accéder à des services ou activités conduites par des hommes.

Ces réalisations concernent 5 régions du Niger à savoir Tillabéry, Maradi, Diffa, Tahoua et Agadez. L’impact très considérable des conflits armés sur les enfants notamment sur leur bien-être physique, mental et social, explique la présence relativement importante d’acteurs dans la région de Tillabéry et par conséquent le taux important des réalisations, soit 48 %. La région de Maradi vient en second plan avec 36 % des réalisations qui sont essentiellement les activités de sensibilisations selon les matrices des réalisations recueillies par le sous-cluster. Néanmoins, vu le nombre important des violations commises sur les enfants enregistrées quotidiennement, plus d’enfants ont bénéficié de la prise en charge individuelle (PSS et autres types d’assistances) dans la région de Diffa (soit 50 %), suivi de Tillabery (26 %), Tahoua (15 %) et Agadez (9 %).