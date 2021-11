Au Niger, Les Nations Unies et le Gouvernement Lancent Une Initiative Conjointe Pour Renforcer la Cohésion Sociale et le Dialogue National

Niamey, 12 novembre 2021 - Le Représentant Spécial du Secrétaire Général et Chef du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), Mahamat Saleh ANNADIF et le Premier Ministre de la République du Niger, Ouhoumoudou MAHAMADOU, ont lancé, ce jour, le projet pour le renforcement de la cohésion sociale et la consolidation du dialogue national au Niger.

La cérémonie de lancement qui s’est déroulée à la Primature a également vu la participation du Ministre de l’Intérieur et de la décentralisation du Niger, Alkache Alhada, du Président de la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix (HACP), la Coordonnatrice Résidente des Nations Unies au Niger, la Représentante de la Banque mondiale, des Représentants des Organisations non-gouvernementales, les Autorités religieuses, traditionnelles et coutumières et des Représentants des organisations de la société civile. « C’est l’occasion de mobiliser toutes les énergies afin de contribuer au renforcement de la cohésion sociale au Niger et dans les autres pays de la région », a déclaré M. ANNADIF dans son allocution. Il a ensuite souligné que « la cohésion sociale n’est pas simplement un concept théorique, c’est un effort chaque jour renouvelé, notamment dans un contexte rendu fragile par l’insécurité créée par des groupes et autres réseaux criminels. » M. ANNADIF « a salué les autorités gouvernementales du Niger qui sont au premier rang pour faire preuve de leadership dans le cadre de cet effort crucial pour le présent et l’avenir, » a-t-il ajouté.

De son côté, M. MAHAMADOU a affirmé que « le gouvernement du Niger accorde une importance toute particulière à ce projet des Nations Unies qui rencontre des initiatives déjà en cours au niveau de la Haute Autorité pour la Consolidation de la Paix. » Il a salué cette initiative qui prend forme ce jour et qui constitue « une réponse aux préoccupations du Président de la République du Niger qui a instruit la tenue d’un dialogue intercommunautaire qui sera lancé à Niamey le 23 Novembre et concernera tout particulièrement la zone des trois frontières ».

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la stratégie de prévention des conflits et de consolidation de la paix des Nations Unies. Il permet d’accompagner des pays de la sous-région dans leurs efforts de renforcement de la cohésion sociale. Le lancement de ce projet a également eu lieu en Guinée le 10 novembre 2021. Il sera également initié en Côte d’Ivoire et au Burkina Faso.