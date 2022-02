Au Niger, la population doit s’adapter face aux déplacements et au changement climatique

Dans une région frappée par une hausse des déplacements et par les conséquences du réchauffement climatique, une ville du nord du Niger mise sur une collaboration entre communautés autochtones et personnes déplacées pour trouver des solutions.

Par Omar Hama Saley et Linda Muriuki à Ouallam, Niger | 11 février 2022

Sur les plaines poussiéreuses à l’extérieur de Ouallam, ville située à une centaine de kilomètres au nord de Niamey, la capitale du Niger, des rangées de légumes verdoyants poussent en parcelles ordonnées. Pour accentuer le contraste avec l’environnement aride, des femmes vêtues de foulards brillants se frayent un chemin parmi les rangées, vérifiant les tuyaux d’irrigation et ajoutant un peu d’eau aux plantes qui semblent assoiffées.

Les quelque 450 femmes qui exploitent ces terres sont issues de trois communautés distinctes : certaines sont des autochtones, d’autres ont été déplacées par le conflit et l’insécurité qui règnent dans d’autres régions du Niger, et les autres sont des réfugiées provenant du Mali voisin.

La diversité des habitants de la ville reflète l’ampleur de la crise des déplacements à laquelle le Niger est actuellement confronté. Dans la fragile région du Sahel dont il fait partie, l’instabilité politique et les fréquentes attaques de groupes armés ont poussé 250 000 réfugiés, la plupart du Mali et du Nigéria, à chercher la sécurité au Niger. La violence à l’intérieur de ses propres frontières a contraint 264 000 autres personnes à quitter leur foyer.

« Nous avons fait cela... tous ensemble avec les différentes communautés : les réfugiés, les déplacés et la communauté locale de Ouallam. Nous sommes très heureux de travailler ensemble », déclare Rabi Saley, 35 ans, qui s'est installée dans la région après avoir fui les attaques armées dans sa ville natale de Menaka, à 100 kilomètres plus au nord, de l'autre côté de la frontière malienne.

Les produits qu’elle cultive - pommes de terre, oignons, choux, poivrons et pastèques – lui permettent de nourrir ses sept enfants et lui procurent un revenu en vendant le surplus sur un marché local. Depuis sa création, le projet de jardin maraîcher a également contribué à faciliter l’arrivée de milliers de réfugiés et de personnes déplacées dans la ville.

« Lorsque nous avons appris qu’ils allaient s’installer ici, nous avons eu peur et nous étions mécontents », se souvient Katima Adamou, une femme de 48 ans originaire de Ouallam qui possède son propre terrain à proximité. « Nous pensions qu’ils allaient nous compliquer la vie, mais c’est plutôt le contraire qui s’est produit. »

Autre avantage du projet, sa contribution dans la lutte contre le réchauffement climatique, une autre crise majeure qui frappe le Niger et ses voisins. Le changement climatique fait en effet grimper les températures au Sahel une fois et demie plus vite que la moyenne mondiale, et les 4,4 millions de personnes déplacées de force dans la région sont parmi les plus exposées aux effets dévastateurs de la sécheresse, des inondations et de la diminution des ressources.

Dans le jardin maraîcher de Ouallam, initiative lancée en avril 2020 par le HCR, l’agence des Nations unies pour les réfugiés, les femmes ont appris à irriguer leurs plantes au goutte-à-goutte pour minimiser l’évaporation et préserver les rares ressources en eau.

En cultivant une large bande de terre autrefois dégradée près de la ville et en plantant des arbres, elles contribuent également à lutter contre la désertification qui menace de larges parties du pays.

Lors d’une visite de trois jours au Niger cette semaine en compagnie du directeur général de l’OIM, António Vitorino, le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, s’est rendu à Ouallam et a rencontré Saley et d’autres personnes impliquées dans le projet. Il a salué la solidarité qui s’est manifestée, ainsi que la générosité du peuple et du gouvernement nigériens dans leur rôle d’hôtes.

« Aujourd’hui, nous avons pu observer par nous-mêmes cet esprit d’accueil, de tolérance et de coexistence », a déclaré Filippo Grandi. « Dans une zone occupée par des populations locales, bien sûr, mais qui accueille également des Nigériens déplacés et de nombreux réfugiés maliens, [ces] projets visent à favoriser la coexistence de toutes ces populations en attendant que soient trouvées des solutions qui permettraient aux gens de rentrer chez eux. »

« Le changement climatique - l’urgence climatique - [contribue également aux] déplacements, et nous en voyons beaucoup dans la région du Sahel », poursuit le Haut Commissaire. « Mais de la même manière, les mouvements de populations peuvent aussi avoir un impact sur la nature, en particulier la coupe d’arbres pour le bois de chauffage... ou l’exploitation de ressources en eau qui sont [déjà] très limitées. »

Il a exhorté les donateurs à soutenir les efforts du HCR pour promouvoir des sources d’énergie alternatives et d’autres solutions respectueuses de l’environnement dans les situations de déplacement.

Dans un autre quartier de Ouallam, un nouvel élan à l’intégration communautaire et à la protection de l’environnement provient d’une source moins probable. La briqueterie de la ville emploie 200 hommes et femmes - réfugiés, déplacés internes et membres des communautés autochtones - dans la fabrication de briques en terre stabilisée.

« Nous sommes devenus une seule et même communauté. »

Fabriquées en combinant de la terre, du ciment et de l’eau avant d’être compactées et séchées au soleil, les briques à emboîtement réduisent le besoin de mortier de ciment pendant la construction. De plus, elles éliminent la nécessité de brûler de grandes quantités de bois ou d’autres combustibles rares utilisés pour la cuisson des briques d’argile traditionnelles.

« Ces briques sont ensuite utilisées pour construire des maisons pour les personnes soutenues par le HCR. Cela inclut les réfugiés, les déplacés internes, ainsi qu’une partie de la communauté d’accueil vulnérable », explique Elvis Benge, employé du HCR en charge des abris. « En fin de compte, les réfugiés et les populations qui les accueillent sont les moteurs du changement et peuvent subvenir à leurs besoins et assurer la résilience de leurs communautés », ajoute-t-il.

De retour dans le jardin maraîcher, après avoir travaillé avec ses nouveaux voisins pour relever le défi de la survie quotidienne et des crises indépendantes de leur volonté, Saley se tient au milieu des fruits issus de son travail et se réjouit du travail accompli.

« Nous sommes devenus une seule et même communauté - je me suis même mariée ici ! » confie-t-elle. « La femme s’épanouit, tout comme les plantes. »