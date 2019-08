Atelier de validation de rapport de projet à Diffa

Les multiples exactions de Boko Haram qui se sont suivies pendant près de quatre (4) ans ont entrainé plusieurs milliers de réfugiés et de déplacés internes dans la région de Diffa et le long de la frontière nigéro-nigériane. Cette situation a occasionné une crise humanitaire sans précédent dans cette région. Face à cette situation, l’Etat et les humanitaires ont apporté des réponses dans le but de soulager les souffrances des populations. C’est dans un tel contexte que les agences du système des nations unies (PUND /UN HCR) sous financement du Peacebuilding Fund ont initié le projet « Appui au renforcement de la cohésion sociale dans les communes de Bosso, Chétimari, Gueskérou, Kabaléwa et Toumour »

Ce projet vise à contribuer à la consolidation de la paix et la cohésion sociale à travers la réduction des risques de déstabilisation sociale nés des frustrations des populations hôtes et de l’insécurité communautaire persistante.

Avant le démarrage effectif des activités du projet, le PNUD et l’UNHCR ont jugé nécessaire de conduire une étude de référence (Baseline) dans les cinq communes d’intervention afin de renseigner les indicateurs du projet et disposer des données fiables permettant mesurer les effets du projet.

Ainsi une étude sur les « Conséquences du conflit de Boko Haram et impacts des réponses apportées sur les conditions de vie des populations hôtes des communes de Bosso, Chétimari, Gueskerou, Kablewa et Toumour a été conduite du 23 mai au 5 juillet 2019 dans les 5 communes concernées. Conformément à la démarche participative adoptée dès le début, un atelier de restitution et de validation de ladite étude est tenu à Diffa le 6 août 2019 en présence des autorités régionales, départementales, communales et les autres parties prenantes du projet, tels que les représentants des réfugiés, les représentants des personnes déplacées et les leaders communautaires des communes cibles et de la ville de Diffa.

Cet atelier a été placé sous le haut patronage du Gouverneur sortant de la région de Diffa.