Atelier de renforcement des capacités des OSC pour le plaidoyer en faveur du financement de l’Oxymètre de pouls au profit des structures sanitaires du Niger

Niamey, NIGER le 13 juin 2022- L’ONG Solthis en partenariat avec la Direction de la Santé de la Mère et de l’Enfant (DMSE/DSNI) du ministère de la Santé Publique, de la Population et des Affaires Sociales a organisé du 7 au 9 juin à l’hôtel NOOM un atelier de renforcement des capacités des organisations de la société civile intervenant dans le secteur de la santé sur le plaidoyer en faveur du financement de l’oxymètre de pouls au profit des centres de santé intégrés où l’identification des détresses respiratoires reste un défis à défaut du matériel de diagnostic adapté.

Etaient présents les membres de la DMSE/DSNI, l’équipe du projet AIRE de Solthis, le Regroupement national des ONG et Associations du secteur de la santé au Niger (Roassn), l’Association Nigérienne de Pédiatrie (Asniped), le Réseau des champions pour le financement adéquat de la santé, le Forum Santé Niger, le Comité de gestion du district sanitaire de Niamey 4 et l’Association de lutte pour les drépanocytaires.

En 2017, 5,4 millions d'enfants sont morts avant leur cinquième anniversaire dans le monde.

La première cause de mortalité infanto juvénile au Niger sont les infections respiratoires aigües et les pneumonies. De 2006 à 2021, le taux de mortalité infanto-juvénile est passé de 198 décès pour 1000 naissances vivantes (EDSN 2006) à 123 décès pour 1000 naissances vivantes (ENAFEM 2021). Malgré les progrès réalisés, ces taux sont supérieurs aux seuils fixés par les objectifs de développement durable auxquels le Niger a souscrit à savoir 12 décès pour 1000 naissances vivantes.

Pour répondre à cet enjeux, de juillet 2019 à septembre 2022, l’ONG Solthis en consortium avec Terres des hommes, Alima (chef de file) et Inserm met un œuvre le projet AIRE « améliorer les détresses respiratoires chez les enfants âgés de 0 à 59 mois » dans trois pays (Guinée, Mali et Niger). Au Niger, ce projet est mis en œuvre par l’ONG Solthis et l’ONG Befen pour le volet communautaire dans 30 districts sanitaires de Dosso et 10 districts sanitaires de Niamey au profit de 50 000 enfants de moins de 5 ans grâce au soutien financier de Unitaid et de l’Agence française de développement.

L’objectif visé par le projet AIRE est d’améliorer le diagnostic des cas graves en intégrant l’utilisation d'un oxymètre de pouls dans la stratégie de prise en charge des cas de toux ou de respiration difficile chez les enfants de moins de 5 ans consultant dans les centres de santé primaires.

Les oxymètres de pouls (OP) sont des outils simples, peu coûteux, et fiables qui réduire la morbidité et la mortalité infantiles en permettant de diagnostiquer efficacement les enfants atteints d'hypoxémie (une complication potentiellement mortelle des pneumonies graves, mais aussi d’autres affections respiratoires ou non dont le paludisme grave). L’utilisation des OP est recommandée dans le guide de Prise en Charge Intégrée des Maladies de l'Enfant (PCIME) de l'OMS destiné aux établissements de santé primaire et dans le guide de l'OMS sur l'Oxygénothérapie pour les Enfants.

Solthis a poursuivi l’intégration des oxymètres de pouls dans 40 centres de santé et deux hôpitaux de référence appuyés par le projet AIRE au Niger, pour améliorer l’identification des détresses respiratoires chez les enfants de moins 5 ans, souvent moins diagnostiqués à cause du manque d’outils efficaces de dépistage.

Afin de mieux outiller le personnel de santé, des formations à l’utilisation des oxymètres de pouls et concentrateurs d’oxygène mis à disposition ont été organisées, permettant de former plus de 150 agents de santé des districts de Dosso et de Niamey. Ainsi, entre juin et décembre 2021, l’oxymètre de pouls a été utilisé dans l’ensemble des sites d’intervention du projet lors des consultations de prise en charge intégrée des maladies de l’enfant (PCIME).

Parmi 57 326 consultations PCIME enregistrées en 2021, 42 572 enfants ont bénéficié de l’oxymètre de pouls et 1 031 transferts de cas graves vers les hôpitaux de référence ont été réalisés. 99% des enfants vus en consultation PCIME (prise en charge intégrée des maladies de l’enfant) ont bénéficié de l’oxymètre de pouls, soit 42 572 enfants et 1 031 transferts d’enfants vers les hôpitaux de référence ont été réalisés. 40 centres dotés en oxymètres de pouls et 2 hôpitaux de référence équipés en concentrateurs d’oxygène, nébuliseurs, aspirateurs électriques, réactifs NFS. Ainsi, cet atelier a permis d’outiller les acteurs de la société civile sur les techniques de plaidoyer et de communication en faveur du financement de l’OP. A la fin de l’atelier, les participants ont élaboré un plan d’action plaidoyer conjoint qu’ils mettront en oeuvre pour mobiliser du financement auprès des partenaires techniques et financiers, du secteur privé et des autorités nationales pour la mise à l’échelle de l’OP dans les centres de santé intégrés.

« je remercie l’ONG Solthis pour son appui technique en matière de renforcement des capacités des prestataires de soin en PCIME-OP, pour l’approvisionnement des médicaments et le suivi de la mise en œuvre de la PCIME-OP. Ce plaidoyer est le bienvenu car il permettra de renforcer les besoins financiers de la direction de la santé de la mère et de l’enfant afin d’améliorer les indicateurs de la santé néonatale et infantile au Niger ».

« l’introduction de l’OP au niveau des centres de santé intégrés pour les enfants qui se présentent à une consultation PCIME permettra d’améliorer le diagnostic des cas hypoxémiques parmi les cas graves et de les référer vers un hôpital de référence. Ainsi, le but du projet est de susciter l’adhésion du ministère de la santé publique et de les inciter au passage à l’échelle de l’utilisation de l’oxymètre de pouls lors des consultations PCMIE dans les districts sanitaires des régions. Cette adhésion passe par la révision de la stratégie PCIME et l’intégration de l’OP dans tous les registres PCIME des centres de santé intégrés de toutes les régions du Niger, l’intégration de l’OP dans la liste des intrants de la DPH et son financement par les partenaires techniques et financiers afin de prévenir les cas d’hypoxémie ».

Selon le Secrétaire Générale du Roassn, « les détresses respiratoires conduisent à des séquelles et parfois au décès du patient.

L’intégration de l’oxymètre de pouls dans la PCIME qui est une alternative incontournable permettra son utilisation dans toutes les formations sanitaires pour assurer un diagnostic et une prise en charge précoce de la détresse respiratoire et par ricochet permettra de réduire le taux de mortalité infanto juvénile »

