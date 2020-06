Aspirer à la mobilité pour construire son autonomie : s’ancrer dans l’espace transfrontalier ou «aller chercher» plus loin ?

Étude sur les trajectoires et les représentations de la migration chez les jeunes sous mandat UNHCR et hôtes dans les régions de Tillabéri, Tahoua et Diffa

Méthodologie

L’approche méthogologique est construite selon deux approches complémentaires : une approche quantitative centrée sur les jeunes de 15-24 ans et des focus group centrés sur des jeunes de la même tranche d’âge. Des entretiens individuels ont aussi été menés avec des jeunes ayant répondu au questionnaire et avec leur père, afin de comprendre les logiques de transmission intergénérationnelle des pratiques migratoires.

Approche quantitative des aspirations des jeunes

L’enquête quantitative est mise en place auprès d’un échantillon de personnes sous mandat UNHCR et de populations hôtes dans les sites d’Ayorou, Tabareybarey, Mangaize et Abala pour ce qui est de la région de Tillabéri et d’Intikane et Telemcès pour la région de Tahoua. Dans la région de Diffa, pour des questions d’accessibilité et de représentations des déplacés internes, réfugiés et retournés, la ville de Diffa, les sites de Chetimari-Boudouri et N’Guigmi ont été enquêtés.

Le choix a été fait de définir la population jeune selon un critère d’âge, les 15-24 ans inclus, de manière à prendre en compte les situations de dépendance, qui permettent de définir le jeunesse d’un point de vue sociologique : célibat, absence d’autonomie économique, position de cadet social...

L’enquête s’est déroulée entre juillet et septembre 2018 ; aussi, les catégories de déplacés internes et retournés ne concernent que les sites de la région de Diffa. L’échantillonnage est conduit de façon aléatoire dans chacun des lieux, tout en respectant une égale répartition au sein de la classe d’âge et un ratio homme/femme. Ce dernier n’est pas fondé sur le ratio de la population de référence; suivant l’hypothèse que les hommes sont plus enclins que les femmes à migrer, il a été fait le choix de surreprésenter la population masculine dans l’échantillon final.

Pour les régions de Tillabéri et Tahoua, l’échantillon est composé de 984 personnes entre 15 et 14 ans dont 782 réfugiés (507 hommes et 275 femmes), 5 déplacés internes (3 hommes et 2 femmes), 4 retournés (2 hommes et 2 femmes) et 193 jeunes hôtes (131 hommes et 62 femmes). L’enquête ayant eu lieu avant les grands mouvements de déplacés internes qui ont marqué les années 2019 et 2020, ceux-ci n’apparaissent que très marginalement dans l’échantilllon. Plus précisément, à Niamey, 103 personnes ont été interrogées, 179 dans les sites d’Ayorou et Tabareybarey, 261 à Abala, 169 à Mangaize et 272 dans la ZAR d’Intikane.

Dans la région de Diffa, l’échantillon est composé de 602 personnes de la même classe d’âge, dont 184 sur le site de Chetimari / Boudouri (111 déplacés internes, 3 retournés, 42 réfugiés et 28 résidents hôtes), 217 sur le site de Diffa (39 déplacés interns, 16 retournés, 125 réfugiés et 37 résidents hôtes) et 201 sur le site de N’Guigmi (26 déplacés internes, 14 retournés, 128 réfugiés et 33 résidents hôtes). Parmi les 176 déplacés internes, les femmes sont 40 et les hommes 136 ; parmi les 33 retournés, elles sont 4 et les hommes 29 ; parmi les 295 réfugiés, les femmes sont 68 et les hommes 227 et enfin sur les 98 résidents hôtes, on compte 24 femmes et 74 hommes.

Au vue de la taille de l’échantillon, il a été décidé d’agréger les données à l’échelle des régions, qui renvoient aussi aux espaces de conflit. Aussi sont traités ensemble, les sites des régions de Tillabéri et Tahoua, puis les sites de la région de Diffa. Seule la cartographie présente des traitements à l’échelle de chacun des sites.

Approches qualitatives des aspirations des jeunes

L’approche qualitative repose sur la réalisation de 40 focus group dont 5 à Ayorou / Tabareybarey, 7 à Intikane et Telemces, 11 à Mangaize, 5 à Abala, 7 à Boudouri et Diffa et 5 à N’Guigmi. Ces focus group sont consitutés de jeunes appartenant à la tranche d’âge des 15-24 ans, et ils sont composés de réfugiés, résidents hôtes, déplacés internes et retournés en fonction des contextes. Certains sont composés uniquement de jeunes hommes et d’autres de jeunes femmes.

L’objectif était d’amener les jeunes à débattre de la question des migrations et de la manière dont euxmêmes se positionnent par rapport à cette pratique. À la suite d’un débat général, où chacun a pu relater ses expériences, l’enquêteur leur proposait des énoncés issus d’entretiens fictifs, chacun des énoncés présentant une facette particulière de la migration: un parcours de réussite, le voyage comme processus d’acquisition de connaissances, les risques du voyage, l’exercice du métier de transporteur. Les débats se poursuivaient ainsi autour de chacun de ces énoncés, afin d’approfondir les représentations individuelles et collectives des différents aspects des migrations et mobilités.

En complément des entretiens individuels ont été réalisés avec certains jeunes ayant répondu au questionnaire, notamment ceux qui avaient déjà une expérience migratoire autre que le déplacement forcé, et leur père. L’objectif de ces entretiens est de mieux comprendre la transmission intergénérationnelle du fait migratoire.