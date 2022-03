Appui logistique du fonds de la stabilisation au Ministère de l'Intérieur du Niger

Le Ministrede l'Intérieur et de la Décentralisation, également Président du Comité de Pilotage du fonds de la stabilisation du Bassin du lac Tchad et du Liptako Gourma M. Hamadou Adamou Souley a réceptionné le 18 février 2022 un important lot de matériels militaires composé de 14 véhicules, 240 gilets et casques balistiques, 12 unités solaires d’éclairage mobile, 50 téléphones satellitaires, 15 stations de base, 200 radios HF et VHF.

Ce don d’une valeur de deux (02) millions de dollars américains soit environ 1 milliard de franc CFA a été remis au Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation par la Représentante Résidente du PNUD au Niger Madame Diana Louise Ofwona au camp de la garde nationale de Niamey au cours d’une cérémonie officielle en présence des partenaires techniques et financiers et de nombreux invités.

Cet appui matériel, acquis dans le cadre de deux projets du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), notamment les projets « Fonds pour la stabilisation des régions du bassin du lac Tchad et du Liptako Gourma », a été rendu possible grâce au financement de la République Fédérale d’Allemagne.

Prenant la parole, le Ministre de l'Intérieur a salué l'excellence de la coopération bilatérale avec l'Allemagne, le Pays Bas, la Suède, et le Royaume Uni. Cette coopération a fortement facilité les progrès ainsi que les résultats encourageants du mécanisme de stabilisation dans la région de Diffa, Tillabéry et Tahoua. « Toute chose qui contribue à la mise en œuvre des autres axes de la stabilisation accélérée et qui participe au bien-être de nos populations à travers la construction et/ou la réhabilitation des infrastructures, le renforcement du dispositif énergétique et hydraulique rurale, l’aménagement et le développement du secteur du transport pour ces régions » a-t-il ajouté.

Auparavant, la représentante résidente du PNUD au Niger, Madame Diana Louise Ofwana a souligné que : « Cet appui, qui vient en complément d’une première livraison de moyens roulant, s’inscrit dans le cadre du renforcement des capacités logistiques de l’Administration et des Forces de Sécurité Intérieure pour soutenir ses unités régionales pour la sécurisation des zones affectées par l’insécurité dans les zones d’intervention de ces deux projets dans les régions de Diffa, de Tillaberi et de Tahoua ». L’année 2021, rappelle-t-elle, a été particulièrement éprouvante sur le plan sécuritaire dans les régions de Diffa, de Tillaberi et de Tahoua. Elles font face, depuis plusieurs années, à de nombreux défis sécuritaires, complexes dans leur nature, qui requièrent une approche innovatrice pour les endiguer..