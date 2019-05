Analyse des systèmes de marchés dans le cadre de l’appui aux moyens de subsistance des réfugiés Maliens au Niger

INTRODUCTION

Les déplacements des populations, des zones en situations de crise vers des zones potentiellement plus sécurisées, aboutissent souvent à des situations d’urgence nécessitant une assistance humanitaire. L’appui aux moyens de subsistance est une composante essentielle de l’assistance humanitaire d’urgence. Bien qu’indispensable dans les périodes de crise, l’assistanat à lui seul n’est ni tenable encore moins durable. Les appuis des donateurs sont souvent limités et diminuent progressivement dans le temps. Aussi, les bénéficiaires aspireront avec le temps à une vie plus autonome qui leur permettra de produire eux-mêmes leurs moyens de subsistance.

Cependant, la transition de l’assistanat vers l’autonomisation nécessite un certain nombre de préalables. Les réfugiés sont des acteurs économiques (réels ou potentiels) d’un système de marché complexe avec plusieurs acteurs et fonctions. Un accompagnement durable de ces réfugiés vers l’autonomie ne peut se passer d’une analyse de ces systèmes de marché dans une perspective « chaîne de valeur ».

Pour être durable, les interventions doivent être basées sur une connaissance des contraintes mais aussi des opportunités que présentent les principales filières de l’économie locale (voire même régionale) afin d’identifier les meilleures opportunités de créations d’emploi et/ou de business durables aussi bien pour les réfugiés que pour les populations hôtes.

C’est dans cette optique, que le HCR (l’Agence des Nations Unies pour les Réfugiés) en partenariat avec le BIT, a commandité une analyse des systèmes de marchés dans le cadre de l’appui aux moyens de subsistance des réfugiés Maliens dans les régions de Tillabéry et de Tahoua au Niger.

Les résultats de cette analyse et les recommandations qui en seront issues serviront à améliorer l’impact et la durabilité des interventions du HCR en faveur des réfugiés.

1.1 Objectifs de la mission

L’objectif global de cette mission est de mener une analyse des systèmes de marché qui est composée de deux analyses distinctes mais interconnectées: une évaluation socio-économique et une analyse du contexte d’une part, ainsi qu’une étude de marché et de chaîne de valeur d’autre part.

Le but de l’évaluation socio-économique et de l’analyse du contexte est de récolter des informations relatives aux caractéristiques et au parcours du groupe cible, au milieu socio-économique dans lequel ses membres parviennent à gagner leur vie ainsi qu’au cadre juridique et aux fonctions de soutien disponibles pour les réfugiés.

Des études récentes (HCR et BIT, 2017; CNES-Bozari, 2018; Mbom et al, 2015) ont permis de faire un profilage socio-économique des refugiés maliens au Niger qui a servi de base à cette analyse. Ces études ont aussi permis de pré-identifier un certain nombre de filières; à savoir l’élevage, l’agriculture, l’artisanat et le commerce; qui ont fait l’objet d’une attention particulière dans l’analyse des systèmes de marché.

Ainsi, cette analyse s’est focalisée sur: