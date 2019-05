Analyse de premières vagues de retour de PDI dans la commune d'Inates

I- Eléments de contexte :

La situation sécuritaire et humanitaire dans la commune d’Inates reste préoccupante et complexe. Elle est l’une des communes les plus affectées par l’insécurité transfrontalière avec le Mali et le Burkina-Faso et subissant du coup, des vastes opérations militaires, les mouvements de populations, l’insuffisance des services sociaux de base, l’insécurité alimentaire et la malnutrition.

En effet, le département d’Ayorou compte 15 322 PDI à la date du 31 mars 2019. Les premières vagues de mouvements datent de mars 2018. Les premières personnes déplacées ont bénéficié d’assistance multisectorielle humanitaire et du gouvernement dans les localités d’accueil, en vivres, abris/ BNA, santé, WASH, protection…ect, lors de leur premier déplacement sur le site d’accueil d’Inates.

Les PDI de la commune d’Inates ont fait plusieurs vagues de déplacements, à ce jour, plus de 8000 personnes ont effectué des mouvements multiples, au fur à mesure que les menaces évoluent (Entre 2 à 5 vagues de mouvements). Ces mouvements sont suivis et rapportés par les points focaux de protection dans les zones d’accueil des PDI.

Depuis le 16 mars 2019, des mouvements de retour spontanés des PDI dans leurs villages d’origine ont été signalés par les points focaux et se font par groupes de 2 à 5 ménages dont certains se déplacent totalement et d’autres partiellement à dos d’ânes, ou à pieds d’Inates vers les localités de retour.