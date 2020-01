Analyse contextuelle de la situation sécuritaire de l’operation Diffa, impact et perspectives

Analyse

Le climat d’insécurité généré par les activités des Groupes Armés Non Etatiques (GANE) dans la region,etait essentiellement circonscrit jusqu’en fin 2018, dans la zone frontalière Nigeria/Niger, les berges de la Komadougou et dans les iles du lac, avec des incursions répétitives dans la frange sud de la ligne Chetimari –Gueskerou-Toumour. Aussi, quelques infiltrations dans des localités et sites établis sur la route nationale. Les actions dans cette dernière partie, menées généralement en souplesse, visaient essentiellement des stocks logistiques, des enlèvements à des fins de rançon ou des cas d’assassinats cibles.

A partir de début 2019, les extrémistes ont surtout intensifié les attaques contre les forces nigérianes, les contraignant même à supprimer certaines positions, objets d’harcèlements continus. Présentement, seules deux positions existent à Damasak (face Chetimari) et a Malam Fatori (face Bosso) et lesquelles sont distantes de plus de cent (100) km. Ce qui leur a permis de gagner davantage de terrain. Les positions des FDS nigériennes subiront à leur tour des assauts des terroristes et finiront par revoir leur maillage en renforçant plutôt des positions clés.

Ces pressions sur les FDS en général seraient facilitées par la montée en puissance d’une faction notamment celle d’Al barnawi, le groupe de l'Etat Islamique en Afrique de l'Ouest (ISWAP) affilié à l’Etat Islamique et qui aurait recu des renforts significatifs en

C’est donc ce contexte qui justifie l’extension de la menace aux grands centres urbains. Ainsi, entre Mars et Juin 2019, trois grandes villes de la région ont connu des attaques significatives et près de dix cas d’IED ont été également relevés.