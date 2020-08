Améliorer l'accès à des services durables d'eau, d'hygiène et d'assainissement au Niger

L'UNICEF a remis du matériel au Ministère de l'eau et de l'assainissement pour renforcer le Programme d’accélération de l’accès à l’assainissement et à l’eau potable pour tous

NIAMEY (Niger), le 12 Août 2020 – L’UNICEF a remis ce jour quatre (4) véhicules neufs et 362 dispositifs de lavage des mains au Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement. La remise de ces matériels et équipements s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’accélération de l’accès à l’assainissement et à l’eau potable pour tous – Phase 2 (ASWA II) d’une part et du soutien à la réponse du Gouvernement face à la pandémie de la Covid-19 d’autre part.

"L’UNICEF accompagne le Gouvernement pour l’amélioration de l’accès durable aux infrastructures et services d’eau, hygiène et assainissement et à l’adoption des bonnes pratiques y afférentes" a déclaré Dr. Félicité Tchibindat, Représentante de l’UNICEF au cours de la cérémonie.

"Ces matériels roulants visent surtout à renforcer les capacités logistiques des directions régionales de Maradi, Tahoua et Zinder pour un suivi et une coordination plus accrue et plus efficace des activités du Programme ASWA 2 et de l’approche communale WASH (eau, hygiène et assainissement)."

L’approche communale WASH vise à renforcer l’exercice de la maitrise d’ouvrage communale et l’offre de services en matière d’eau, hygiène et assainissement et se traduit entre autres par l’ambition d’atteindre des communes sans défécation à l’air libre. Depuis 2019, cinq communes additionnelles des régions de Maradi et Tahoua ont mis fin à la défécation à l’air libre, permettant à plus de 734.000 personnes de vivre dans un environnement sain.

Toutefois, à moins d’un an de l’échéance de la première phase du Programme Sectoriel Eau, Hygiène et Assainissement (PROSEHA 2016 – 2030), les taux d’accès des populations nigériennes à l’eau potable, à l’hygiène et à l’assainissement restent encore faibles. Selon les dernières statistiques, près de 68% des populations nigériennes pratiquent encore la défécation à l’air libre, faute d’installations sanitaires ou en raison de la persistance de mauvaises pratiques d’hygiène et d’assainissement.

"Nous sommes profondément reconnaissant de l’appui continu fourni par les Gouvernements de la Grande Bretagne et des Pays bas, à travers le Programme ASWA 2, qui nous a permis d’étendre davantage la mise en œuvre de l’approche communale WASH, qui démarrera dans la région de Zinder ce mois d’aout" a-t-elle poursuivi.

L’UNICEF a saisi cette occasion pour réaffirmer son engagement à soutenir le Gouvernement dans l’atteinte des objectifs du PROSEHA, en complément de son appui dans le cadre du mécanisme commun de financement et de la réponse aux situations d’urgences.

Par ailleurs, dans le cadre de la réponse Covid-19, 362 dispositifs de lavage des mains multi-usagers à pédales ont été remis au Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement. Ces dispositifs sont destinés à 54 formations sanitaires, 71 places publiques et 85 écoles de la ville de Niamey.

Depuis le début de la pandémie, l’UNICEF soutient l’ensemble des Directions Régionales de l’Hydraulique et de l’Assainissement pour le renforcement de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement dans les centres de prise en charge et d’isolement du COVID-19 ainsi que dans l’acquisition et la distribution de dispositifs de lavage des mains et de savon au profit des formations sanitaires, des administrations, des places publiques et des écoles.

À propos de l’UNICEF

L'UNICEF travaille dans certains des endroits les plus difficiles du monde pour atteindre les enfants les plus défavorisés du monde. Dans 190 pays et territoires, nous travaillons pour chaque enfant, partout, pour construire un monde meilleur pour tous.

Contacts Presse :

Lalaina F. Andriamasinoro, +227 8006 6018, lfandriamasinoro@unicef.org, UNICEF Niger

Matti Dan Mallam Adamou, +227 9120 3007 amattidanmallam@unicef.org, UNICEF Niger