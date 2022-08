Afrique de l’Ouest Perspectives sur la sécurité alimentaire - Juillet à janvier 2023

Malgré les récoltes attendues en octobre, l’insécurité alimentaire restera élevée pour de nombreux ménages pauvres et déplacés dans les zones de conflits.

Messages clés

L’intensification des pluies à la deuxième décade de juillet a permis la généralisation des semis en zones Sahéliennes, le développement des cultures pour les semis déjà réalisés, la régénération des pâturages et une meilleure disponibilité des points d’eau d’abreuvement. Les fortes pluies de la mi-juillet ont occasionné des inondations au Niger et au Nigéria avec des dégâts importants sur les moyens d’existence, les infrastructures et entrainé des pertes en vies humaines. Le cumul saisonnier indique en juillet des précipitations supérieures à la moyenne sur une grande partie de la région, à l'exception de l’ouest du Sahel, du sud et du centre du Mali, et du sud et du sud-est du Nigeria. Les pluies modérées à fortes en fin juillet et dans la première décade d’Août devraient permettre le développement des cultures mais l’excès d'humidité pourrait ralentir les sarclages ou déclencher de nouvelles inondations dans les zones déjà saturées

L’insécurité et les conflits armés dans le bassin du Lac Tchad, le nord-ouest et centre-nord du Nigéria, la région du Tibesti au Tchad et les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun et leur intensification dans la région du Liptako-Gourma, continuent d’entrainer des déplacements de populations. A la date du 30 Juin 2022, 2 641 477 personnes déplacées sont enregistrées dans le Sahel central et le Liptako-Gourma dont 73 pour cent au Burkina Faso et 5,595,800 autres dans le bassin du Lac Tchad dont 75 pour cent au Nigéria (IOM, juin 2022). Les moyens d’existence typiques, les activités en lien avec les marchés et le commerce, la transhumance ainsi que l’accès aux services sociaux de base et la délivrance de l’assistance humanitaires y sont fortement perturbées.

Les prix des aliments de base sont restés nettement supérieurs à la moyenne en général dans un contexte de hausse des cours mondiaux des denrées et du carburant. Au Sahel, ces niveaux de prix sont d’abord dus à un épuisement précoce des stocks, suite à la chute de la production lors de la dernière campagne, aux besoins de reconstitution plus accrus, aux diverses restrictions nationales de sorties de céréales et à l’insécurité persistante, notamment dans le bassin du Lac Tchad et dans la région du Liptako-Gourma. Dans les pays Côtiers du Golfe de Guinée, les prix sont poussés principalement par la forte demande industrielle et à l’exportation, la dépréciation des monnaies nationales et la forte hausse des coûts d’importation. Les prix devraient ainsi rester supérieurs à la moyenne pendant toute la période de soudure.

Avec les récoltes à partir d’octobre, la majorité des zones restera en insécurité alimentaire Minimale (Phase 1 de l’IPC) jusqu’en janvier 2023 et Stress (Phase 2 de l’IPC) pour certaines. Toutefois, dans les régions de Diffa, le sud de Maradi au Niger et la région du Lac au Tchad affectées par l’insécurité civile, le Stress ! (Phase 2 ! de l’IPC) demeurera jusqu’en janvier 2023 grâce aux assistances alimentaires. La Crise (Phase 3 de l’IPC) qui affecte actuellement les provines du Yagha et du Séno au Burkina Faso, le Nord et l’ouest des régions de Tahoua at Tillabéri au Niger, les états de Borno, Yobé, Adamawa, Sokoto, Zamfara, Katsina, Niger et Kaduna au Nigéria, et le nord et l’ouest des régions du Nord-ouest et Sud-ouest au Cameroun persistera jusqu’en janvier 2023 et concernera à partir de novembre toutes les deux régions du Cameroun précédemment citées.