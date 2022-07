Afrique de l'Ouest et du Centre — Maradi (Niger) et Katsina (Nigéria) — Cartographie des transhumance bloqués 1 (Avril 2022)

La transhumance transfrontalière est une pratique d'élevage majeure en Afrique de l'Ouest et du Centre, et en particulier dans la région du Sahel. Activité économique importante et moteur de développement régional, la transhumance a, au cours des dernières décennies, fait l'objet d'importantes mutations. Les variations climatiques, la pression démographique, la concurrence croissante pour des ressources plus rares, la volatilité politique et l'insécurité ont profondément affecté les itinéraires, les calendriers et les flux de transhumance.​

Cette infographie présente les résultats des données collectées dans les régions de Maradi au Niger et de Katsina au Nigéria, en avril 2022. Au total, 19 localités ont été évaluées par le Réseau Billital Maroobe (RBM) et ses organisations pastorales à l'aide d’une méthodologie commune combinant une table ronde rassemblant toutes les parties prenantes concernées et une évaluation locale menée par des enquêteurs formés. Ce produit d'information met en lumière le nombre d'éleveurs et de leur bétail actuellement bloqués aux frontières, ainsi que des solutions potentielles pour faciliter la reprise de la mobilité du bétail.​