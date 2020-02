Afrique de l’ouest et du centre: Aperçu humanitaire hebdomadaire (4 – 10 février 2020)

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

TENSIONS GRANDISSANTES ET MOUVEMENTS DE POPULATION

Suite à une flambée de violence armée les 25 et 26 janvier, environ 12 000 personnes déplacées ont été enregistrées dans les quartiers de Gobolo, Ndrou et de l'hôpital de Bria, dans la préfecture de la Haute-Kotto à l’est du pays. Les tensions intercommunautaires restent élevées et les personnes déplacées, vivant dans la crainte, se déplacent au quotidien, entre leurs villages d’origine la journée et les sites temporaires de déplacés le soir. Selon les conclusions d'une mission d'évaluation interagences menée par les Nations Unies et des ONG, les besoins prioritaires des personnes déplacées incluent la nourriture, les soins de santé, l’eau et l’assainissement. Les acteurs humanitaires se mobilisent pour répondre aux besoins humanitaires.

PERSISTENCE DE LA MALNUTRITION

La malnutrition reste élevée à travers le pays, selon l'enquête SMART 2019. Si la prévalence de la malnutrition aiguë a diminué de 7,1 % à 5,8 %, le taux de malnutrition chronique ne s'est pas amélioré au cours des vingt dernières années.

L'UNICEF recommande une approche multisectorielle intégrant la sécurité alimentaire, un meilleur accès aux soins de santé, à l'eau et à l'assainissement et des interventions en espèces, pour lutter contre la malnutrition chronique. Il est aussi nécessaire de renforcer la coordination entre acteurs humanitaires et de développement dans le secteur de la nutrition.

RD CONGO

CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA POLIO

Le 5 février, une campagne de vaccination contre la polio ciblant plus de 615 000 enfants de moins de cinq ans a été lancée dans la province du Kasaï-Central. Plus de 177 000 autres enfants seront vaccinés dans la province voisine du Kasaï. Cette campagne fait suite à la découverte de cas de polio dérivés d'une souche vaccinale. La RD Congo a été déclarée exempte de polio il y a quelques années, mais des cas dérivés de vaccins continuent d'être détectés.

NIGÉRIA

NOUVEAUX DÉPLACEMENTS DANS LE BORNO

L’augmentation du nombre d’attaques, les affrontements entre l'armée et les groupes armés, et les mauvaises conditions de vie liées au manque d'accès à l'assistance ont forcé plus de 2 000 personnes à fuir leur domicile entre le 27 janvier et le 2 février, selon la dernière matrice de suivi de l'OIM.

La plupart des nouveaux déplacements ont été enregistrés dans les zones de gouvernement local de Konduga, AskiraUba, Gwoza et Dikwa de l’état de Borno. Les ressources et capacités limitées et les contraintes d'accès entravent la réponse humanitaire. Les attaques régulières contre les civils et les acteurs humanitaires ont contribué à un environnement de plus en plus instable. Des zones auparavant accessibles, comme les zones de gouvernement local de Nganzai, Magumeri et Guzamala, sont désormais isolés en raison de l'intensification des attaques et des affrontements. Il est actuellement impossible d'atteindre environ 1,2 million de personnes dans le besoin, ce les privant d'une aide et de services humanitaires vitaux.

NIGER

CINQ MORTS DANS UN RAID ARMÉ

Le 6 février, des individus armés ont tué cinq civils, dont un enseignant, dans les villages de Molia et de Sangara, dans la région de Tillabéri, à l’ouest du pays. Les assaillants auraient également fait irruption dans les écoles de Margamarga et de Sangara, mais les enseignants ont fui pour se mettre à l'abri. C’est la première fois qu’un tel incident, entrainant la mort d'un enseignant, se produit dans la région de Tillabéri. La fréquentation scolaire a souffert des attaques et des menaces par les groupes armés opérant dans la région depuis janvier 2016. Au 10 janvier, 111 écoles restent fermées en raison de l'insécurité dans la région, selon l'UNICEF.