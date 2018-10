Afrique de l’Ouest et du Centre: Aperçu humanitaire hebdomadaire (2 – 8 octobre 2018)

CAMEROUN

DES ASSAILLANTS ARMÉS TUENT SIX CIVILS

Des assaillants armés ont tué six civils lors de deux raids distincts dans des villages de la région de l'Extrême-Nord du Cameroun, les 27 et 30 septembre. Les villages se trouvent dans la localité de Kolofata qui subit des attaques armées quasi quotidiennes, faisant des victimes et déracinant des civils. Malgré les raids, les familles déplacées continuent de rentrer chez elles pour assurer leur sécurité près des bases militaires et dans leurs fermes pour y cultiver de la nourriture.

Kolofata abrite 12 000 personnes déplacées et 14 500 personnes rentrées dans la région après avoir été déplacées.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

GRANDE CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA POLIO DANS L’OUHAM PENDE

Les autorités sanitaires ont lancé une campagne de vaccination contre la poliomyélite du 30 septembre au 2 octobre, dans quatre districts sanitaires des préfectures de Nana-Mambere et de l’Ouham Pende, dans l'ouest du pays. La vaccination, à laquelle participent également l’UNICEF et l’OMS, est synchronisée avec celle des pays voisins, le Cameroun et le Tchad, et vise 50 000 enfants de moins de cinq ans.

UNE ÉPIDÉMIE D'HÉPATITE E ÉCLATE DANS L'OUEST

Le 2 octobre, le ministère de la Santé a déclaré une épidémie d'hépatite E dans la ville de Bocaranga, dans la préfecture de l'Ouham Pende, à l’ouest. La maladie a été confirmée pour 29 des 31 cas testés. La communauté humanitaire a élaboré un plan de réponse en collaboration avec les autorités sanitaires. Le traitement de l'eau, l'amélioration de l'hygiène, la surveillance épidémiologique et le traitement sont les mesures à prendre de manière prioritaire.

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

DES MILLIERS DE PERSONNES RENTRENT CHEZ ELLES APRÈS DES AFFRONTEMENTS À FIZI

Au moins 32 000 personnes qui avaient été contraintes de fuir les récentes violences entre l'armée et un groupe armé dans le territoire de Fizi, dans la province du SudKivu, sont rentrées chez elles. La sécurité s'améliore et les acteurs humanitaires seraient également de retour. Cependant, les besoins sont importants. L’hôpital local et les centres de santé qui ont été saccagés doivent être réapprovisionnés de toute urgence, notamment avec du matériel permettant de prendre en charge les victimes d’agressions sexuelles et de violences sexistes.

NIGER

SÉCURISATION D’UN CORRIDOR HUMANITAIRE POUR DIX JOURS

Les autorités militaires sécurisent un corridor et des sites de distribution pendant une période de 10 jours à compter du 1er octobre dans la région occidentale de Tillaberi, à la suite de négociations avec la communauté humanitaire. L’accès et l’assistance humanitaires sont ainsi facilités pour plus de 32 000 personnes déplacées par les attaques armées.

LES INONDATIONS TOUCHENT PLUS DE 208 000 PERSONNES

Au 30 septembre, les inondations avaient touché plus de 208 000 personnes et fait 45 morts à travers le pays depuis le début de la saison des pluies. Selon le groupe de travail national sur les inondations, un total de 17 389 maisons, 7 836 hectares de terres cultivées et plus de 30 000 animaux ont été perdus.