Afrique de l’ouest et du centre: Aperçu humanitaire hebdomadaire (10 – 16 septembre 2019)

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

LES ATTAQUES CONTRE LES TRAVAILLEURS HUMANITAIRES PERSISTENT

Quelques188 cas d’insécurité à l’encontre des travailleurs humanitaires ont été enregistrés entre janvier et aout 2019, contre 277 à la meme période l’an dernier.

Malgrè cette baisse, le niveau et la gravité des incidents se sont aggravés. Vingt-huit travailleurs humanitaires ont été bléssés entre janvier et aout 2019, contre 13 en 2018, selon les dernières statistiques de OCHA. La RCA reste l’un des contextes les plus dangereux pour les travailleurs humanitaires en raison des années de violences armées qui ont également touché des millions de civils et les ont laissés dans un besoin d’aide humanitaire.

RD CONGO

DES RAIDS ARMES CIBLENT DES CIVILS A DJUGU

Le 11 septembre, des assaillants armés ont attaqué un camp de déplacés de fortune dans une localité de la région de Djugu, dans la province de l'Ituri (au nord-est), tuant six personnes et en blessant huit autres. Cette attaque est la dernière d'une série de raids armés à Djugu au cours des six derniers mois. Près de 200 000 des 500 000 personnes déplacées dans la région vivent dans des campements de fortune, survivant dans des conditions abjectes. Le Coordonnateur humanitaire de l'ONU s'est dit préoccupé par les dernières attaques contre des civils en Ituri ainsi que dans certaines parties de la province du Sud Kivu.

NIGER

LES INNONDATIONS FONT 57 MORTS ET TOUCHENT 130,000 PERSONNES

Les inondations ont tué 57 personnes, affecté 130 000 autres et endommagé plus de 12 000 h à travers le pays, a fait savoir le gouvernement le 10 septembre. Agadez,

Maradi et Zinder restent les régions les plus touchées. En 2018, les inondations ont fait 45 morts et touché 208 000 à la fin du mois de septembre.

LA VACCINATION CONTRE A ROUGEOLE VISE PLUS DE 4 MILLIONS

Le 13 septembre, le ministère de la santé a lancé une campagne d'une semaine de vaccination contre la rougeole ciblant environ 4,3 millions d'enfants à travers le pays. La campagne, soutenue par l'ONU et d'autres organisations humanitaires, s'adresse aux enfants âgés de 9 à 59 mois dans huit régions. Depuis le début de l'année 2019, le pays a enregistré 9 794 cas de rougeole et 53 décès. Maradi, Tahoua et Niamey sont les régions les plus touchées. Depuis 2004, le Niger a organisé cinq campagnes de vaccination contre la rougeole, amélioré la surveillance et la vaccination systématique. Malgré une baisse significative du nombre de cas, qui est passée de 63 913 cas en 2004 à 776 en 2016, les flambées se produisent chaque année et la rougeole demeure un problème de santé publique.

NIGERIA

22 000 DISPARUS DANS LE CONFLICT AU NORD EST

Environ 22 000 Nigérians ont été portés disparus au CICR au cours d'une décennie de conflit dans le nord-est du Nigeria, a indiqué le CICR le 12 septembre, le plus grand nombre de personnes portées disparues enregistrées auprès de l’organisation dans tous les pays. Près de 60 pour cent d'entre eux étaient mineurs au moment de leur disparition car les familles sont souvent séparées en fuyant les attaques. Pour d’autres, leurs êtres chers ont été enlevés ou détenus et en ont perdu leurs traces . Le CICR a indiqué qu'il travaillait avec la Croix-Rouge nigériane et d'autres sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de la région pour retrouver les personnes portées disparues. Jusqu'à présent, 367 cas ont été résolus depuis que le CICR a reçu ses premiers cas en 2013.