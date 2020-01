Activités livelihood dans la région de Diffa, Niger, janvier 2020

Contexte

Les crises alimentaires, les inondations et la présence des Groupes Armés Non Etatiques (GANE) ont sérieusement affecté le tissu socio-économique de la population de la Région de Diffa. Les personnes déplacées (réfugiés, retournés, déplacés internes) rencontrent d'énormes difficultés pour satisfaire leurs besoins essentiels en raison du manque d’emplois et d'activités génératrices de revenus. La capacité de s'occuper des réfugiés est très limitée car ils dépendent toujours de l'aide alimentaire et non alimentaire. L'oisiveté des jeunes les expose au risque de recrutement dans des groupes armés ou à la tentation d'abandonner la vie du camp pour tenter leur chance dans les centres urbains et certains choisiront de retourner dans leurs zones de provenance.

Réponse

L'AGD a permis d’identifier de nombreux secteurs potentiels dans la communauté susceptibles d’améliorer la capacité de résilience des PoC. Le HCR a soutenu, pour un nombre limité, les activités agro-sylvopastorales (agriculture, élevage, pèche), les activités génératrices de revenus des groupements féminins, notamment la production du savon et organiser des séances de renforcement des capacités organisationnelles, techniques, professionnelles, vocationnelles et entrepreneuriales qui ont permis d’améliorer considérablement les conditions de vie des réfugiés bénéficiaires en général, et en particulier les vulnérables et les personnes ayant des besoins spécifiques.