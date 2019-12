Relatório da Avaliação da Situação de Insegurança Alimentar e Nutricional Aguda Póschoque de Abril - Maio de 2019 [PT]

1. INTRODUÇÃO

Os primeiros meses de 2019 foram caracterizados por choques diversos nas diferentes zonas do País afectando a segurança alimentar e nutrição de agregados familiares. Em Janeiro passado, alguns distritos das províncias de Tete, Zambézia e Sofala foram afectados pelo ciclone Desmond. Em Março, as províncias de Sofala, Manica, Zambézia e distritos do Norte de Inhambane foram atingidos pelo ciclone Idai. Em Abril, parte das províncias de Cabo Delgado e Nampula foram atingidos pelo ciclone Kenneth. Ventos fortes e chuvas acima do normal e prolongadas dos ciclones causaram cheias e inundações, provocando mortes, feridos e deslocação de pessoas, destruição de casas, perda de culturas em campo, animais e outros bens dos agregados familiares, cortes de vias de acesso, rede de distribuição de água, energia eléctrica e telefonia móvel.

Nas províncias de Gaza, Inhambane e Maputo, alguns distritos continuam a ser assolados pela seca, ao longo do País há muitos distritos com nível preocupante de ataque de pragas, particularmente da lagarta do funil no milho, assim como com chuvas irregulares e abaixo do normal. Estes choques afectaram negativamente a segurança alimentar dos agregados familiares.

Logo após depressão tropical Desmond de 18 a 23 de Janeiro, afectando as províncias da Zambézia, Manica, Sofala e Tete, foi a passagem do ciclone IDAI que afectou a zona centro e imediatamente foi declarado Alerta Vermelho no dia 12 de Março de 2019, primeiro para a zona centro e posteriormente declarado Estado Nacional de Emergência.

Acções de assistência humanitária foram desencadeadas para salvar vidas e minimizar o sofrimento de pessoas afectadas. A assistência humanitária incluiu assistência alimentar, abrigo, água potável, serviços de saúde, vacinações, entre outros.

Para conhecer o grau de severidade do impacto dos choques ocorridos na insegurança alimentar e nutricional aguda de comunidades e agregados familiares e disponibilizar informação para resposta à emergência nas fases de recuperação e reconstrução foi realizada uma avaliação quantitativa póschoque nos distritos mais efectados pela escassez de chuva, pragas nas culturas agrícolas, ciclones Idai e Kenneth, e efeitos dos malfeitores em Cabo Delgado. A avaliação foi coordenada pelo MASA através do SETSAN envolvendo técnicos centrais, províncias e distritais dos sectores de Agricultura, Saúde, INE e INGC, técnicos centrais do MOPHRH, INS, DEPI-MIMAIP e dos parceiros IPC GLOBAL SUPPORT UNIT, PMA, UNICEF, VISÃO MUNDIAL, CETFA,

COSACA e CISP. A avaliação contou com apoio financeiro e técnico da SADC, PMA, UNICEF,

FAO e FEWS NET.