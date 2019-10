Mozambique: l'UE débloque une aide humanitaire supplémentaire de 10 millions d'euros

Bruxelles, le 10 octobre 2019

La Commission européenne mobilise une aide humanitaire supplémentaire de 10 millions d'euros pour venir en aide aux nombreuses personnes qui font encore face aux conséquences des deux cyclones tropicaux sans précédent qui ont frappé le Mozambique en 2019.

«Les cyclones tropicaux Idai et Kenneth ont semé la désolation au Mozambique et les personnes les plus vulnérables en subissent encore les effets. L'UE renforce son aide humanitaire en vue de fournir une aide alimentaire et des soins de santé d'urgence. Nous intensifierons également le soutien apporté aux communautés afin qu'elles soient mieux préparées aux catastrophes naturelles à venir. Nous sommes déterminés à soutenir le Mozambique aussi longtemps qu'il le faudra.», a déclaré Christos Stylianides, commissaire pour l'aide humanitaire et la gestion des crises.

Le nouvel ensemble de mesures d'aide humanitaire annoncé aujourd'hui permettra d'accroître le financement pour:

l'aide alimentaire d'urgence et l'aide nutritionnelle;

les soins de santé: les fonds de l'UE contribueront au fonctionnement des services d'orientation et des services d'urgence dans les centres de santé qui desservent les zones touchées par les cyclones;

la préparation aux catastrophes: le stockage de kits d'urgence à des endroits stratégiques dans tout le pays, de manière à ce qu'ils soient immédiatement disponibles en cas de nouvelle catastrophe naturelle.

L'UE avait déjà alloué 11 millions d'euros en 2019 au titre des précédentes mesures d'aide d'urgence en cas de catastrophe au lendemain des cyclones tropicaux, ainsi que des mesures de préparation. Par ailleurs, le mécanisme de protection civile de l'Union a été activé et les États membres de l'UE ont envoyé quelque 60 000 produits de première nécessité ainsi que des équipes de recherche et de sauvetage, ont soutenu les communications, ont fourni des traitements médicaux et contribué à traiter les eaux; ils ont également envoyé une équipe de coordination pour seconder ces équipes, composée d'experts de l'UE. L'Union européenne a financé 75 % des coûts de transport de ces équipes et de ce matériel, ce qui représente plus de 4 millions d'euros.

Contexte

L'UE apportera également un soutien à plus long terme à la reconstruction. Lors de la conférence internationale des donateurs qui s'est tenue à Beira, au Mozambique, le 30 mai et le 1

er juin 2019, l'Union européenne s'est engagée à mobiliser 200 millions d'euros en faveur du Mozambique à la suite des cyclones Idai et Kenneth, et à aider le pays à renforcer sa résilience face aux catastrophes naturelles et sa préparation à celles-ci. Sur ce montant, 100 millions d'euros proviendront du Fonds européen de développement, tandis que les 100 millions d'euros restants seront disponibles sous forme de prêts par l'intermédiaire de la Banque européenne d'investissement.

