Renforcement des services de santé mentale et de soutien psychosocial et leur accès aux populations migrantes au Maroc

La thématique de la santé mentale et du soutien psychosocial revêt une importance majeure dans la promotion de la santé et du bien-être des populations migrantes. La mettre au coeur de la promotion de la santé des migrant-e-s contribue aux efforts d’atteindre une couverture sanitaire universelle pour tous et d’améliorer la situation des migrant-e-s et des populations hôtes. A cet effet, le Ministère de la Santé, le Ministère Délégué auprès du Ministère des Affaires Etrangères Chargé de Marocains Résidant à l’Etranger et l’Agence des Nations Unies pour les migrations (OIM) ont organisé, le 31 mars 2021 au Bureau de l'OIM à Rabat, une cérémonie de lancement du projet « Renforcement des services de santé mentale et de soutien psychosocial et leur accès aux migrants au Maroc » suivie d’un séminaire en ligne sur la santé mentale et le soutien psychosocial aux migrants au Maroc.

Cette cérémonie de lancement et le séminaire en ligne sur la santé mentale et le soutien psychosocial aux migrants au Maroc ont été une opportunité de rencontre et d’échange entre les différents acteurs impliqués dans cette thématique clé, à savoir la promotion de la santé des populations migrantes. C’était également, l’occasion de présenter les grands axes du nouveau projet sur la santé mentale et le soutien psychosocial, financé par le Gouvernement du Japon d’un montant de 123 762 Dollars, sur la période de mars 2021 à mars 2022.

Ce projet porte sur l’accès aux services spécialisés et non spécialisés de santé mentale et de soutien psychosocial pour les populations migrantes ainsi que sur le développement des connaissances, des compétences et des capacités pour l’identification, l’accompagnement et la prise en charge des personnes migrantes ayant des besoins en santé mentale et de soutien psychosocial au Maroc.

Etaient présents à l’événement Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur du Japon, la Cheffe de mission de l’OIM Maroc, les représentants du Gouvernement, des Organisations internationales, de la société civile ainsi que des chercheurs et académiciens.