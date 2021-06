Promotion de l’intégration des migrants au niveau local et coordination des interventions de la réponse et la reprise post COVID-19

La pandémie de la COVID-19 a provoqué une crise sanitaire et socio-économique d’une grande ampleur dont les effets se feront sentir les prochaines années. Cette crise sanitaire impacte toutes les populations à travers le monde notamment celles en situation de vulnérabilité tels que les migrant-e-s, les réfugié-e-s et les demandeurs d’asile. Dans ce contexte, l’OIM Maroc en partenariat avec les Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU-Afrique au Maroc) et les communes de Rabat et d’Oujda ont mis en œuvre le projet « Vers une gouvernance migratoire partagée » grâce au financement de la Mairie de Madrid.

Ainsi, deux ateliers techniques ont eu lieu à Oujda, le 20 janvier 2021, et à Rabat, le 12 février 2021, sur les interventions de réponse à la pandémie et la reprise post-COVID-19 dans les villes d’Oujda et de Rabat. Ces ateliers qui ont réuni près de 200 participant-e-s ont été l’occasion de promouvoir le partage d’informations des différents acteurs afin de garantir une meilleure visibilité des interventions mises en œuvre et une meilleure identification des besoins des migrant-e-s pour la réponse post-COVID-19 via l’identification des besoins et des priorités des acteurs de terrain. Ces ateliers ont également permis de réfléchir sur le renforcement du mécanisme de coordination dans les villes d’Oujda et de Rabat en concertation avec les acteurs œuvrant dans le domaine de la migration.

Le 16 mars 2021, les représentants des partenaires dudit projet ont présenté la cartographie des associations de migrant-e-s et son mode d’emploi et d’utilisation dans le cadre de l’atelier technique de coordination et de capitalisation des expériences organisé avec la commune de Rabat et la commune d’Oujda.

Cette série d’ateliers d’échange ont été suivi par un séminaire en ligne le 13 avril 2021 qui a été une occasion pour capitaliser et partager les expériences sur la migration en période de COVID- 19 dans les villes de Rabat et d’Oujda. En effet, les participant-e-s à ce séminaire se sont penché sur l’amélioration des actions sanitaires et humanitaire en faveur des populations migrantes ainsi que le partage des produits et des bonnes pratiques en matière de gouvernance partagée de la migration entre les villes marocaines et les villes des pays d'Afrique subsaharienne tels que le Sénégal et le Niger.

Avant la clôture du projet « Vers une gouvernance migratoire partagée » en avril 2021, l’OIM Maroc et ses partenaires ont publié la boite à outils Nexus Migration et COVID-19 destinée aux acteurs qui opèrent à l’échelle locale (collectivités territoriales, autorités locales, société civile, associations de migrants, universités, organisations et agences internationales, etc.) quant à la manière d’intégrer les besoins, les opinions et les ressources des migrants dans la planification du développement local afin d’être en mesure de mieux tirer parti des possibilités de développement de la migration.

Aussi, ledit projet a été une occasion pour élaborer une cartographie interactive des associations agissant dans le domaine de la migration à la ville de Rabat et d’Oujda. Cette cartographie répond à un double objectif à savoir fournir les données et les informations exhaustives sur les associations de la migration agissant dans la ville de Rabat et d’Oujda mais aussi offrir un panorama des activités et initiatives réalisées dans les deux villes par les acteurs locaux en réponse à la COVID-19. La cartographie est destinée aux autorités locales, aux organisations de la société civile travaillant dans le domaine de la migration, aux organisations et Agences internationales ainsi qu’aux partenaires au développement. La cartographie est disponible en français, anglais et espagnole et elle est accessible en ligne sur le « Knowledge Hub » de CGLU Afrique via le lien suivant : https://knowledge-uclga.org/-migration-.html?lang=fr